Posily z farmy. 4 obránci z AHL, kteří by mohli přijet na mistrovství světa

Český tým by na šampionátu teoreticky mohli posílit Radko Gudas i Jan Rutta, kteří pomohli k domácímu zlatu, kdo ale nakonec na turnaj do Dánska a Švédka přijede, to nikdo neví.

Kouč národního týmu Radim Rulík by ovšem mohl „sáhnout“ i do AHL. Koho by mohl teoreticky z farmy povolat? Podívejte se.