Posily, Rumun i Bořil. Které hráče Slavia může použít na levém wingbeku?

Ještě v minulé sezoně operoval na levém wingbeku ve Slavii David Jurásek, který však v létě odešel do Portugalska. Místo něj přišla do Edenu náhrada a další dva hráči na stejný post by měli dorazit v zimě. Koho by tedy měla mít Slavia k dispozici? Podívejte se.