Posily pro Spartu. 4 čeští fotbalisté, kteří brzy mohou přijít na Letnou

Ne, zase jim to nevyšlo. Sparta bude znovu bez titulu, a tak na Letné proběhnou další změny. Kteří hráči by do Sparty mohli přijít? Podívejte se.

Kryštof Daněk (Sigma Olomouc) Devatenáctiletý ofenzivně laděný záložník, který má na kontě už přes padesát ligových startů, má nakročeno k velké kariéře. Kryštof Daněk dříve zaujal Slavii a nahlas se hovořilo o jeho stěhování do Edenu. Jenže teď se do hry o jeho služby vložil další silný hráč - konkurenční Sparta. Kdo tedy Daňka nakonec přivede? Foto: Stanislav Heloňa / MAFRA / Profimedia

Ondřej Kukučka (Baník Ostrava) Přestupy mezi Baníkem a Spartou bývají často velmi pikantní. A přesně takový je plánovaný transfer Ondřeje Kukučky. Osmnáctiletý ostravský záložník se totiž před rokem zranil, vedení Baníku mu ale platilo léčbu a těšilo se, až se ostravský talent vrátí na hřiště. Měl postupně herně růst a v budoucnu měl patřit ke stavebním kamenům Baníku. Ovšem Kukučka neprodloužil smlouvu, která mu v létě končí a zdá se, že má namířeno do Sparty. Není divu, že v Baníku zuří. Foto: YouTube.com

Lukáš Sadílek (1. FK Slovácko) Toto by byl pikantní přestup. Sparta hraje ve středu finále domácího poháru proti Slovácku, ve kterém si podle portálu iSport.cz vyhlédla i jednu posilu. Pražané už dříve lákali reprezentanta Michala Sadílka, tehdy ale nepochodili, a tak by nyní rádi přivedli jeho bratra Lukáše. Ten je oporou týmu z Uherského Hradiště, se kterým má podepsanou smlouvu do příštího léta. Pětadvacetiletý záložník má v týmu trenéra Svědíka pevnou pozici a patří k oporám Slovácka. Na Letné si od něj slibují, že by se ve středu zálohy postavil vedle Ladislava Krejčího mladšího. Foto: Luděk Ovesný / MAFRA / Profimedia