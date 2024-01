Posily pro Plzeň. Druholigový hit, kanonýr ze Slovácka i hráči Slavie

Antonín Kinský

Je už téměř jisté, že Plzeň opustí gólman Jindřich Staněk, který má namířeno do Slavie. Kdo jej nahradí? Mladý Viktor Baier? Vrátí se Martin Jedlička? Nebo Viktorka přivede někoho jiného? Součástí „balíčku“ za Staňka by údajně mohl být dvacetiletý Antonín Kinský, který na podzim odchytal čtyři zápasy na hostování v Pardubicích. Je však otázkou, zda o něj sešívaní budou chtít přijít, v budoucnu by mohl být slávistickou jedničkou.