Posily, které (zatím) nepřišly. 5 hráčů, okolo nichž Viktorka v létě kroužila marně

Brazilský bek prožil hodně zajímavou sezonu. Zahájil ji v Karviné, která na konci ročníku spadla, a dokončil v Plzni, s níž získal titul. Není divu, že Viktorka stála o to, aby Eduardo Santos v kádru trenéra Bílka pokračoval, tím spíš, když se po svém příchodu ihned zabydlel v základní sestavě. Čtyřiadvacetiletý Brazilec si ale plácl se Slavií.

Jeden z objevů uplynulé ligové sezony. Adam Vlkanova odehrál parádní ročník v barvách Hradce Králové a bylo jasné, že o něj bude na trhu obrovský zájem. Do hry o sedmadvacetiletého ofenzivního univerzála, který nakoukl i do reprezentace, vstoupila Slavia, ale taky Plzeň. Kdo bude úspěšnější?

Jan Sýkora

Stejně jako Eduardo Santos v Plzni pouze hostoval. Ovšem taky Jan Sýkora odehrál parádní ročník, který ho vrátil i do reprezentace. Viktorka o něj měla zájem, osmadvacetiletý Sýkora ale patří polskému Lechu Poznaň, do kterého se vrátil. Plzeň by každopádně jeho, nebo Vlkanovu, ještě ráda přivedla.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia