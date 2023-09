Posily i kanonýr. 4 hráči Slavie, kteří letos zasáhli do všech ligových zápasů

Nigerijský stoper je ve Slavii od zimy. Ihned se postavil do základní sestavy a patří k pilířům týmu. Je lídrem zadních řad, téměř nesleze ze hřiště. V posledním derby se Spartou ale třiadvacetiletý Igoh Ogbu zavinil penaltu.

Stejně jako Ogbu dorazil do Edenu během zimy. Taky Christos Zafeiris rychle naskočil do rozjetého vlaku a zařadil se mezi opory sešívané party. Ve středu zálohy dvacetiletý norský fotbalista odvádí spoustu poctivé práce. Na jaře zapsal gól a čtyři nahrávky, letos má na kontě zatím jednu branku.

Mojmír Chytil

Čtyřiadvacetiletého reprezentačního útočníka Slavia přivedla v létě z Olomouce. Mojmír Chytil měl skvělý vstup do sezony a v úvodních dvou kolech dal dvě branky. Místo v sestavě mu to přesto nezaručilo a do posledních čtyř zápasů šel vždy coby střídající hráč. Nevynechal však ani jedno utkání.

