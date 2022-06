Posila i mladé pušky. 4 útočníci Plzně, kteří mají nahradit góly Francouze Beauguela

Plzeň je v létě hodně aktivní na přestupovém trhu. Jendou z posil je i osmadvacetiletý forvard Jan Kliment, jenž dorazil z polské Wisly Krakov. Tam mu angažmá nevyšlo, předtím ale odehrál dobrou sezonu za Slovácko. To ho chtělo zpátky, několikanásobný reprezentant dal ale přednost Plzni. Ve Viktorce by měl být útočnou volbou číslo jedna.

Dvoumetrový čahoun, který váží přes sto kilogramů, měl na plzeňském titulu důležitý podíl. Do hry sice chodil převážně z lavičky náhradníků, přesto stihl dát šest branek a přidal tři asistence. Sedmadvacetiletý Tomáš Chorý se na jaře trefil mimo jiné v duelech se Spartou a Slavií. Měl by krýt záda Klimentovi.

Matej Trusa

Jednadvacetiletý slovenský útočník přišel do Plzně v zimě z Michalovců. Viktorka v něm viděla zajímavý potenciál, vždyť Matěj Trusa dal v 13 zápasech za slovenskou jednadvacítku devět branek. Na jaře zasáhl v české lize do sedmi zápasů, ve kterých odehrál dohromady 97 minut. Na první gól zatím čeká, v nadcházejícím ročníku by však měl dostat více prostoru.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia