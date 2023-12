Pořádně cenný tým. Takto by vypadala nejdražší česká fotbalová sestava všech dob podle přestupních částek

Když v roce 2015 přestupoval Petr Čech z Chelsea do Arsenalu, stál 14 milionů eur. To bylo o milion eur víc než transfer z Rennes na Stamford Bridge, který se uskutečnil o 11 let dříve. Oba obchody jsou vůbec nejdražšími přestupy českého brankáře v historii.

Vladimír Coufal přišel do Edenu v roce 2018 z Liberce a ihned se stal jedním z lídrů týmu. Hodně o něho stál Freiburg, nakonec ale zamířil za šest milionů eur do West Hamu, kde si vybudoval velmi silnou pozici, podobně jako v české reprezentaci.

Doufal, že se prosadí do kádru slavného AC Milán, mezi vyvolené se ale nevešel. Stoper Stefan Simič si vyzkoušel několik hostování, ale v létě roku 2019 z Itálie nadobro odešel a podepsal čtyřletý kontrakt s Hajdukem Split, který však za člena širšího kádru reprezentace nezaplatil ani pětník, protože přišel zadarmo. Nejvíc za něj zaplatil právě milánský AC, který ho v roce 2013 koupil z Janova za deset milionů eur. To bylo dvacetkrát víc, než za něj Janovští zaplatili o rok dříve Slavii.

Pro Slavii šlo zcela jistě o skvělý obchod. V minulém ročníku naskočil do 31 ligových utkání, dal dva góly a na sedm dalších nahrál a vysloužil si přestup do Benfiky Lisabon. Slavia za něho inkasovala od portugalského klubu 14 milionů eur.

Tomáš Souček je už několik let tím nejskloňovanějším českým fotbalovým jménem. V lednu 2020 odešel za čtyři a půl milionu eur na hostování do West Hamu United, kde si vedl tak dobře, že si vysloužil přestup v hodnotě 16,2 milionu eur. Pracovitý a běhavý záložník uchvátil anglickou Premier League a jeho tržní cena vyskočila až na trojnásobek. Nyní portál TransferMarkt uvádí jeho hodnotu kolem 35 milionů eur.

Pokračování 8 / 12

Záložník: Jakub Jankto - 14,5 milionu eur (Udine → Sampdoria)

Když Jakub Jankto přestupoval v létě roku 2019 z Udine do Sampdorie Janov, kluby se dohodly na přestupové částce ve výši 14,5 milionu eur. Odchovanec Slavie Praha se tak zařadil mezi nejdražší české fotbalisty v historii.

Janktovi se nesmírně povedly dvě sezony v Udine, ale neskrýval touhu z klubu odejít. O jeho služby se údajně zajímali skauti AC Milán či Lazia Řím, on se nakonec rozhodl pro Sampdorii. Předloni v létě se však přece jen stěhoval. Po sedmi letech opustil Apeninský poloostrov a vydal se do Španělska. Getafe poslalo do Sampdorie za českého reprezentanta šest milionů eur, ale v dresu tohoto klubu odehrál pouze 14 ligových utkání. Loni v létě se stal posilou Sparty. Na Letnou přišel na hostování do konce sezony. V Getafe měl podepsanou smlouvu až do roku 2026, ale letos o prázdninách zamířil zpět do Itálie a obléká dres Cagliari.

Foto: Profimedia.cz