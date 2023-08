Pořád se posiluje. 5 cizinců, kteří přišli během července do české extraligy ze zahraničních klubů

Tuzemská extraliga už dávno nepatří jen Čechům. Za uplynulá léta jsme si zvykli na to, že dresy oddílů v nejvyšší soutěži obléká řada hráčů ze zahraničí. Během července jich stačilo do ligy zamířit několik. Někteří už v extralize v minulosti působili a vracejí se do známého prostředí, jiní přicházejí do soutěže jako nováčci. V následujících kapitolách najdete pět cizinců, kteří do ligy přišli od 1. do 31. července ze zahraničních klubů.

Lukas Zetterberg (Švédsko): Västeräs → Energie Karlovy Vary Lukas Zetterberg nosí na dresu slavné hokejové příjmení, ale s Henrikem Zetterbergem, legendou Detroitu, nemá nic jiného společného. Přesto pochází z hokejové rodiny. Švédskou nejvyšší soutěž si v 70. letech zahrál jeho děd a otec Patrik ji dokonce v roce 1998 v dresu Färjestadu vyhrál. Energie chce hrát vysoko. 6 posil, které v létě přivedly Karlovy Vary Šestadvacetiletý Lukas působil dosud pouze v domácích klubech, na začátku prázdnin se ale nechal zlákat ke svému prvnímu zahraničnímu angažmá a na jednu sezonu se upsal Karlovým Varům. V minulých čtyřech letech hrál za Västeräs ve druhé nejvyšší švédské lize, kde patřil k nejproduktivnějším hráčům. Je to dobrý střelec s šikovnýma rukama, který by mohl být na českých kluzištích hodně vidět. Foto: Profimedia.cz

Richard Pánik (Slovensko): Lausanne → Oceláři Třinec Dvaatřicetiletý útočník Richard Pánik zámořskou kariéru odstartoval v Tampě Bay, hrál taky za Toronto, Chicago a Arizonu, odkud odešel v létě roku 2019 jako volný hráč do Washingtonu, kde podepsal čtyřletou smlouvu. Po necelých dvou letech byl ale vyměněn do Detroitu a o pár měsíců později se stěhoval do New Yorku Islanders, odkud zamířil loni na podzim na hostování do švýcarského Lausanne. Oceláři zbrojí na další titul, mají Slováky i Poláka. 5 hráčů, kteří v létě přišli do Třince Jeho osobním maximem v NHL je 44 kanadských bodů z ročníku 2016/17, kdy patřil Blackhawks. V minulé sezoně odehrál pouze 19 zápasů. Poté, co mu na začátku prázdnin skončila v zámoří smlouva, podepsal roční kontrakt s dvouletou opcí v Třinci. Foto: Profimedia.cz

Josh Kestner (USA): Lukko Rauma → Sparta Praha Devětadvacetiletý Američan Josh Kestner působí na evropských kluzištích od sezony 2020/21, v níž hájil barvy finského klubu TPS Turku a vedl si nesmírně zdatně – v 59 zápasech posbíral 49 bodů za 24 branek a 25 asistencí. Následně zamířil do KHL a rok pobyl ve Vladivostoku, načež se před ročníkem 2022/23 vrátil do Finska, nikoli však do TPS, ale celku Lukko Rauma. Kestner je týmovým hráčem, který hraje agresivní hokej a nebojí se osobních soubojů, přičemž se však může pochlubit velmi dobrými střeleckými schopnostmi a skvělou prací s hokejkou. Ve Spartě, kde podepsal smlouvu do konce sezony, si od něho hodně slibují. Foto: Profimedia.cz

Kevin Czuczman (Kanada): Ilves Tampere → HC Litvínov Urostlý obránce Kevin Czuczman sice nikdy neprošel draftem, ale dostal šanci nakouknout do NHL – v sezoně 2013/14 naskočil do 13 střetnutí v za New York Islanders a v ročníku 2020/21 odehrál dva zápasy v dresu Pittsburghu. Většinu seniorské kariéry však strávil v soutěži AHL a nevedl si tam vůbec špatně. Je to borec, který tvrdě pracuje pro mužstvo. Je velmi silný, poměrně rychlý a obratný, a umí to skvěle s pukem. Minulou sezonu strávil ve Finsku. Byl to jeho první ročník v Evropě, během něhož hájil barvy Ilvesu a v 31 zápasech posbíral šest bodů (2+4). Nyní se přesouvá do Litvínova, kde podepsal smlouvu do konce sezony 2023/24. Foto: Profimedia.cz