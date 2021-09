Pořád se posiluje. 4 cizinci, kteří přišli během září do české extraligy ze zahraničních klubů

Tuzemská extraliga už dávno nepatří jen Čechům. Za uplynulá léta jsme si zvykli na to, že dresy oddílů v nejvyšší soutěži obléká řada hráčů ze zahraničí. Během září jich stačilo do ligy zamířit několik. Někteří už v extralize v minulosti působili a vracejí se do známého prostředí, jiní přicházejí do soutěže jako nováčci. V následujících kapitolách najdete čtyři cizince, kteří do ligy přišli od 1. září ze zahraničních klubů.

Marko Daňo (Slovensko) – Oceláři Třinec Marko Daňo patřil k velkým talentům slovenského hokeje. V roce 2013 dokonce prošel v prvním kole draftu, jenže v Columbusu odehrál jedinou sezonu. Následně hrál v Chicagu a Winnipegu, odkud před sezonou 2018/19 zamířil do Colorada. Za Avalanche však nastoupil jen do osmi zápasů, v nichž nebodoval. Před ročníkem 2019/20 se vrátil do Columbusu, ale drtivou část odehrál ve farmářském celku. V dresu Blue Jackets naskočil jen do tří zápasů, ovšem vyšel bodově naprázdno. V minulé sezoně se mihl v Trenčíně a pak hrál v nižší zámořské soutěži AHL v dresu Manitoba Moose. Těsně před startem extraligy podepsal šestadvacetiletý útočník smlouvu na dva měsíce s opcí do konce sezony s Oceláři z Třince a vypadá to, že se vyplácí. V sedmi zápasech už nastřílel tři góly. Foto: Profimedia.cz

Martins Dzierkals (Lotyšsko) – HC Plzeň Lotyšský útočník Martins Dzierkals je extraligovým nováčkem. Do české nejvyšší soutěže přišel Dinama Riga, v jehož dresu v minulé sezoně KHL zaznamenal 24 bodů (10+14) v 52 zápasech. Vidět jsme ho mohli také na mistrovství světa. Zkušenosti má také z finské Liigy i ze zámoří, kde působil v juniorských soutěžích mihl se také v soutěži AHL. V roce 2015 byl draftován Torontem, ale v NHL si nikdy nezahrál. Nedlouho před startem extraligové sezony se na rok upsal Plzni a vypadá to, že Západočechům tento tahy vyšel. Čtyřiadvacetiletý Dzierkals se zatím prezentuje jako významná posila mužstva. V sedmi zápasech posbíral do statistik pět bodů za gól a čtyři nahrávky. Foto: Profimedia.cz

Stuart Percy (Kanada) – Motor České Budějovice Obránce Stuart Percy patřil k velkým nadějím kanadského hokeje. V roce 2011 po něm v draftu NHL sáhlo už v prvním kole Toronto, ale v elitní zámořské lize pak odehrál všehovšudy jen tucet zápasů, v nichž posbíral do statistik tři asistence. Až do roku 2020 bojoval o svou šanci ve farmářských týmech v AHL, jenže pak zřejmě pochopil, že NHL je pro něj uzavřenou záležitostí a vydal se do Evropy. V minulém ročníku hájil barvy klubu Vaasan Sport ve finské lize a před pár dny se do konce aktuální sezony upsal Českým Budějovicím. Foto: hcmotor.cz