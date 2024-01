Populární přestupová trasa. 5 hráčů, kteří během jediného roku přišli z Norska do Slavie

Mimochodem, v Norsku už lovila i Sparta, která naposledy představila záložníka Markuse Solbakkena. Ale zpátky ke Slavii. Které hráče z Norska do svého kádru přivedla? Podívejte se.

Třiadvacetiletý nigerijský stoper přišel do Slavie loni v lednu. Igoh Ogbu dorazil z Lilleströmu, předtím působil i v dalších norských klubech, mimo jiné prošel taky Rosenborgem. V Edenu se ihned stal jednou z opor, brzy ho nejspíš čeká posun výš.

Christos Zafeiris

Loni v lednu do Slavie přišel také Christos Zafeiris. Okolo mladého norského záložníka kroužila spousta klubů, on si ale nakonec vybral Slavii. Své kvality ukázal hned na jaře, stejně tak patřil k oporám týmu i během podzimu. Dvacetiletý mladík s fotbalem začínal v Panathinaikosu Atény, do Prahy ovšem přišel z norského Haugesundu. V současné chvíli má na kontě 31 ligových startů, tři góly a čtyři nahrávky.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia