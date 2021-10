Populární destinace. 5 známých českých hokejistů, kteří zakotvili ve Švýcarsku

Krásná země, skvělý život, vysoké výdělky, parádní hokej. Důvodů, proč úspěšní hokejisté chodí do Švýcarska, je několik. I letos působí ve švýcarské National League několik Čechů - a jména pěti nejznámějších z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Roman Červenka (Rapperswil-Jona) Zřejmě už bývalý reprezentační útočník, který si zahrál na třech olympijských turnajích, toho během své kariéry zažil hodně. Zářil v extralize, okusil i NHL, hrál za Omsk nebo Petrohrad, od roku 2016 je ale ve Švýcarsku. Nejprve nastupoval za Fribourg-Gottéron, jeden rok byl v Curychu a nyní je už třetí sezonu v týmu Rapperswil-Jona. Loni se pětatřicetiletý Roman Červenka dostal na 51 kanadských bodů, letos jich má na kontě už 17 (5+12). Foto: Profimedia.cz

Michael Frolík (Lausanne) Ještě v roce 2019 patřil k hlavním hvězdám českého týmu na mistrovství světa, jenže pak se jeho kariéra přibrzdila. Role Michaela Frolíka v NHL slábla a třiatřicetiletý útočník se před pár dny rozhodl k návratu do Evropy. Nově bude hrát za švýcarské Lausanne, které spoluvlastní olympijský šampion z Nagana Petr Svoboda. V NHL Frolík postupně prošel Floridou, Chicagem, s nímž získal Stanley Cup, Winnipegem, Calgary, Buffalem a loni si připsal osm startů za Montreal. Před letošní sezonou se zkoušel prosadit do kádru St. Louis, místo v NHL už ale nezískal, a tak poprvé v kariéře vyzkouší švýcarskou soutěž. Foto: Profimedia.cz

Jan Kovář (Zug) Kapitán českého týmu z posledního mistrovství světa několik let patřil k hlavním hvězdám KHL, ve které nastupoval za Magnitogorsk. Jan Kovář se dříve zkoušel prosadit i do NHL, v té ale zůstal těsně před branami. V průběhu sezony 2018/19 proto přišel do Plzně a do Ruska se už nevrátil. Místo toho v roce 2019 zamířil do Švýcarska a nyní je už třetím rokem oporou Zugu. Loni se v základní části dostal na 63 bodů a dalších patnáct jich přidal v play-off, které se svým týmem po dlouhých třiadvaceti letech vyhrál. Foto: Profimedia.cz

Jiří Sekáč (Lausanne) Jiří Sekáč si během dvou let v NHL zahrál za Montreal, Anaheim, Chicago a Arizonu. Pak se vrátil do Evropy a pokračoval v KHL, ve které postupně prošel Kazaní, moskevským CSKA a loni hájil barvy Omsku, se kterým získal Gagarinův pohár. Po sezoně se však devětadvacetiletý útočník posunul dál a zamířil do švýcarského Lausanne. Na kontě má tři góly a čtyři nahrávky. Foto: Profimedia.cz