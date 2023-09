Populární destinace. 10 českých hokejistů, kteří odehrají nadcházející sezonu ve švýcarské lize

Rovných deset českých hokejistů je v tuto chvíli na soupiskách čtrnácti týmů v nejvyšší švýcarské lize. To je o jednoho hráče víc než v případě Američanů a dokonce o sedm borců více než Němců. Kdo bude bojovat v nadcházející sezoně o titul v National League, na to odpovídají následující kapitoly.

Pět let bojoval Michael Špaček v zámoří o šanci na NHL, ale nedočkal se. Pardubický odchovanec, který byl v roce 2015 draftován ve čtvrtém kole Winnipegem, přitom na sebe výrazně upozorňoval už v juniorské lize WHL v dresu celku Red Deer Rebels, ale také později mezi dospělými v AHL, kde hájil barvy klubu Manitoba Moose. V roce 2020 zřejmě pochopil, že se pozvánky do elitní ligy nedočká a vrátil se do Evropy. Nejdříve nastupoval za finskou Tapparu Tampere, ale ještě v průběhu sezony 2020/21 se přesunul do Třince, jemuž pomohl skvělými výkony k mistrovskému titulu. Další ročník strávil ve Švédsku a na jeho konci se radoval z bronzové medaile na mistrovství světa, po němž zamířil do Švýcarska. Upsal se na dva roky klubu Ambri-Piotta a premiérovou sezonu v zemi pod Alpami se mu nesmírně dařilo. Zakončil ji se ziskem 50 bodů (14+36) v 50 zápasech jako nejproduktivnější hráč mužstva. I nadcházejícím ročníku budou v klubu na výkony šestadvacetiletého Čecha hodně spoléhat. Foto: Profimedia.cz

Jeho otec Josef Marha odehrál přes 150 utkání v NHL, ale kromě zámoří strávil velkou část kariéry ve Švýcarsku. Tam se také narodil jeho syn Šimon, který má sice český pas a na kontě zápasy v mládežnických reprezentačních týmech, ale v zemi přesných hodinek a čokolády není považován za cizince. V elitní švýcarské soutěži dosud neodehrál dvacetiletý forvard jediné střetnutí, takže ho čeká debutová sezona, soudě však podle jeho výkonů v juniorských týmech, má před sebou nadějnou budoucnost. Loni v létě podepsal s Ambri-Piottou roční smlouvu s opcí na další sezonu, která byla klubem využita. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 11 Martin Frk (SC Bern) Devětačtyřicátá volba draftu Detroitu z roku 2012 sice v NHL debutovala v dresu Caroliny, v roce 2017 už byl ale zpátky ve městě automobilů a během svého premiérového ročníku odehrál za Red Wings 68 zápasů, v nichž posbíral 25 (11+14) kanadských bodů. V další sezoně už to bylo ale slabší a pouze pendloval mezi prvním týmem a farmářským celkem. Přestože v AHL podával konzistentně nadstandardní výkony, nastálo se v NHL neprosadil ani poté, co změnil dnes a upsal se Los Angeles. Před sezonou 2023/24 se vrátil do Evropy a upsal se na dva roky švýcarskému Bernu. Foto: Profimedia.cz

Jeho parťák Radek Faksa, se kterým vyválčil v roce 2014 Calder Cup v celku Texas Stars, se dočkal premiéry v NHL v sezoně 2015/16. Matěj Stránský však neměl tolik štěstí. I když se houževnatě pral ve farmářském celku, po čtyřech letech marného čekání na šanci v elitní soutěži to v roce 2017 vzdal a vrátil se do Evropy, kde podepsal dvouletý kontrakt v Čerepovci, odkud pak zamířil do švédské ligy, kde oblékal dres Mory. Od sezony 2019/20 hájil dva roky barvy Třince, jemuž pomohl k mistrovskému titulu. Nyní ho čeká třetí sezona ve švýcarském Davosu, kde patří k oporám mužstva. V minulém ročníku byl nejproduktivnějším hráčům týmu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 11 Dominik Binias (HC Fribourg-Gottéron) Stejně jako Šimon Marha i Dominik Binias má švýcarský pas a v National League tak není považován za cizince. Rodák z Chodova, který začínal s hokejem v Karlových Varech, už působí ve Švýcarsku od 14 let, debutu v tamní elitní lize dospělých by se ale mohl dočkat až v nadcházejícím ročníku. V minulých dvou sezonách hostoval ve druholigovém celku HC Thurgau. Jednadvacetiletý útočník podepsal v březnu dvouletý kontrakt s klubem Fribourg-Gottéron a jeho spoluhráči budou například zkušený brankář a bývalý reprezentant helvétského kříže Reto Berra či švédský mistr světa Jacob de la Rose. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 11 Jiří Felcman (SCL Tigers) Před pár týdny prošel útočník Jiří Felcman draftem NHL, v něm po něm ve třetím kole sáhlo Chicago, do zámoří se ale nechystá. Naopak – před pár dny podepsal tříletý kontrakt v klub SCL Tigers, v jehož dresu by si zanedlouho mohl odbýt premiéru v nejvyšší švýcarské lize. Osmnáctiletý centr působí v zemi pod Alpami od sezony 2019/20 a mládežnických soutěžích na sebe výrazně upozorňoval nejen svou urostlou postavou, ale především nadějnými výkony. Účastník posledního mistrovství světa hráčů do 18 let se v týmu z města Langnau potká i s několika borci, kteří v minulosti okusili NHL. Patří mezi ně například juniorští mistři světa z Finska Vili Saarijärvi a Aleksi Saarela. Foto: Profimedia.cz

Kladenský rodák a odchovanec Jiří Sekáč je v 31 letech zkušeným hokejovým harcovníkem. Z mateřského klubu se ještě coby teenager vypravil v roce 2009 do zámoří, kde hrál v juniorských soutěžích, po dvou letech se ale vrátil do Evropy a spojil svou kariéru s Kontinentální hokejovou ligou, v níž hájil barvy pražského Lva. Ač nikdy neprošel draftem NHL, v roce 2014 dostal laso z Montrealu a následující dvě sezony strávil za Atlantikem. V dresech Canadiens, Anaheimu, Chicaga a Arizony odehrál dohromady 108 utkání a zaznamenal 29 bodů (10+19), načež se vrátil do KHL, kde pak během dalších pěti let v Kazani, CSKA Moskva a Omsku dvakrát vyhrál Gagarinův pohár. V roce 2021 odešel do Švýcarska, kde ho nyní čeká třetí sezona. V Lausanne má podepsaný kontrakt do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Třetím českým borcem v tomto výběru, který není ve švýcarské National League považován za cizince, je Petr Čajka. Dvaadvacetiletý forvard hraje v zemi krávy Milky už od sezony 2014/15, tedy od 14 let, pouze v ročníku 2018/19 si odskočil do zámořské juniorské ligy OHL. V nejvyšší švýcarské soutěži si připsal první starty už v sezoně 2020/21, v té minulé už byl pevnou součástí týmu Rapperswilu – ve 42 zápasech posbíral deset bodů za čtyři góly a šest asistencí. Smlouvu v klubu má uzavřenou do konce nastávajícího ročníku, klub však může uplatnit opci i na další sezonu. Foto: Profimedia.cz

Ať už hrál útočník Roman Červenka v české extralize, v Rusku nebo ve švýcarské nejvyšší soutěži, vždycky patřil mezi hvězdy dané ligy. Jen angažmá v NHL během sezony 2012/13 se mu příliš nepovedlo, ale to možná jen proto, že v Calgary nedostal dostatek šancí, aby předvedl a nechal rozkvést svůj nepochybný hokejový talent. Do Švýcarska se vypravil v roce 2016 a nyní ho v tamní lize čeká už osmá sezona. Začínal ve Fribourgu, pobyl dva roky, pak odehrál jeden ročník v Lionu a předchozí čtyři byl hráčem Rapperswilu. Všude byl největší a nejproduktivnější personou týmu. I v 37 letech má pořád vysokou kvalitu a v klubu to dobře vědí. Smlouvu má podepsanou až do roku 2025. Foto: Profimedia.cz

Sezona 2018/19 byla z pohledu útočníka Jana Kováře hodně hektická. V létě zamířil coby jedna z nejzářivějších hvězd Kontinentální hokejové ligy do zámoří, kde podepsal roční kontrakt s New Yorkem Islanders. V přípravě odehrál čtyři zápasy, zaznamenal gól a asistenci, ale místo v kádru si nevybojoval. Ostrované dali Kováře na listinu volných hráčů, ale žádný jiný klub po něm nesáhl. Následně podepsal smlouvu v Bostonu a hrál ve farmářském celku Providence Bruins. Ve 12 utkáních posbíral deset bodů (4+6), dokonce se už připravoval i s prvním týmem, nabídku smlouvy ale nedostal, a tak zamířil domů, konkrétně do Plzně, odkud před ročníkem 2019/20 odešel do Švýcarska, kde působí dosud a stále je věrný klubu EV Zug. V minulých třech sezonách byl kapitánem týmu a patří mezi největší persony nejvyšší soutěže v zemi pod Alpami. Foto: Profimedia.cz