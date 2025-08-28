Poprvé mezi smetánkou. Slavia může v Lize mistrů narazit i na čtyři debutující kluby

Mezi největší favority nového ročníku Ligy mistrů budou tradičně patřit velkokluby z Anglie, Španělska, Německa či Itálie, obhájit letošní triumf se pak pokusí francouzské PSG. Slávisté budou chtít minimálně překonat výkon svých rivalů z minulé sezony, v níž Sparta v ligové fázi získala z osmi zápasů 4 body a ze šestatřiceti týmů v tabulce obsadila 31. místo. Očekává se, že v nižších patrech pořadí se budou pohybovat také čtyři debutující kluby, které si v Lize mistrů odbydou svou premiéru. Jejich přehled najdete v následujících kapitolách.
Pafos FC
Kyperský celek patří na evropské fotbalové mapě k těm mladším, ve své současné podobě byl založen teprve před jedenácti lety. Klub postupně sportovně i ekonomicky rostl a díky vítězství v domácím poháru v sezoně 2023/24 se poprvé v historii kvalifikoval do evropských soutěží. V uplynulém ročníku tak Pafos bojoval v Konferenční lize, kde se dokonce dostal až do osmifinále.
Na jaře pak klub poprvé ve své historii získal kyperský titul a během léta se přes předkola proti Maccabi Tel Aviv, Dynamu Kyjev a Crvene Zvezdě Bělehrad kvalifikoval do podzimní fáze Ligy mistrů. Jeho dres obléká třeba někdejší brazilský reprezentační obránce a kapitán PSG, Chelsea či Arsenalu David Luiz.
Foto: Profimedia.cz
Royal Union SG
Vedle jednoho z nejmladší evropských klubů se letos v Lize mistrů premiérově představí také jeden z těch starších. Historie celku Royale Union Saint-Gilloise sídlícího v Bruselu se datuje až do roku 1897 a za svou dlouhou historii získal dvanáct belgických titulů. To zní všechno velmi dobře, jen je třeba dodat, že mezi dosud předposledním a posledním titulem byla hned devadesátiletá pauza! Dlouhé čekání Union ukončil letos na jaře, kdy tradiční mužstvo prošlo nadstavbovou skupinou bez porážky a historický triumf jej tak katapultoval přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.
Evrposké poháry si Union SG zahrál i v minulých letech, loni v létě dokonce v předkole Ligy mistrů narazil na Slavii, která dvojzápas ovládla poměrem 4:1 a belgický celek tak stejně jako v předchozích dvou ročnících hrál Evropskou ligu.
Foto: Profimedia.cz
Kairat Almaty
Kazašský celek pozorný fanoušek zná z předkol různých evropských pohárů, v nichž se objevuje takřka každoročně, většinou však bez většího úspěchu. Skupinovou fázi některé ze soutěží si zahrál pouze jednou, když se v sezoně 2021/22 kvalifikoval do Konferenční ligy, nezískal v ní však ani jedno vítězství.
O to větší šok byl letošní výkon týmu z města Almaty v předkolech Ligy mistrů. Kazaši postupně vyřadili slovinskou Olimpiji Lublaň, finské Kuopio, bratislavský Slovan a v poslední fázi po dvou bezbrankových zápasech zvládli penaltový rozstřel proti skotskému Celticu Glasgow.
Foto: Profimedia.cz
Bodø/Glimt
Norský klub z města ležícího za severním polárním kruhem je na evropské fotbalové scéně jednou z komet posledních let. Výrazně se pod to podepsal trenér Kjetil Knutsen, za jehož éry Bodø vyhrálo čtyři ligové tituly a úspěchy sbíralo také v mezinárodních pohárech.
Před dvěma lety Norové v předkole Konferenční ligy dokonce narazili také na pražské Bohemians, kterým v dvojzápase nedali šanci a zvítězili celkem 7:2. Letos na jaře se pak zapsali do historie, když v play-off Evropské ligy vyřadili třeba italské Lazio a jako vůbec první norský klub v dějinách se probojovali až do semifinále. Svou první místenku v Lize mistrů si pak letos v létě zajistili díky celkové výhře 6:2 v předkole nad rakouským Sturmem Graz.
Foto: Profimedia.cz