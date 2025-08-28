Brazilský útočník Jajá slaví gól do sítě Crvene Zvezdy Bělehrad v závěrečném předkole Ligy mistrů.

Brazilský útočník Jajá slaví gól do sítě Crvene Zvezdy Bělehrad v závěrečném předkole Ligy mistrů.

Poprvé mezi smetánkou. Slavia může v Lize mistrů narazit i na čtyři debutující kluby

Vojtěch Gargulák
28. srpna 2025

Start nového ročníku fotbalové Ligy mistrů je za dveřmi. Již ve čtvrtek od 18 hodin proběhne tradiční los, během nějž se 36 kvalifikovaných mužstev dozví své soupeře pro podzimní ligovou fázi soutěže. Chybět mezi nimi opět nebude ani český zástupce, po loňském vystoupení Sparty si tentokrát nejprestižnější klubovou soutěž Evropy zahraje Slavia. Ta už s Champions League zkušenosti má z předešlých let, mezi jejími potenciálními soupeři se ale najdou i kluby, které si mezi absolutní evropskou elitou zahrají vůbec poprvé.

Mezi největší favority nového ročníku Ligy mistrů budou tradičně patřit velkokluby z Anglie, Španělska, Německa či Itálie, obhájit letošní triumf se pak pokusí francouzské PSG. Slávisté budou chtít minimálně překonat výkon svých rivalů z minulé sezony, v níž Sparta v ligové fázi získala z osmi zápasů 4 body a ze šestatřiceti týmů v tabulce obsadila 31. místo. Očekává se, že v nižších patrech pořadí se budou pohybovat také čtyři debutující kluby, které si v Lize mistrů odbydou svou premiéru. Jejich přehled najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5

Pafos FC

SportRevue-TOP_Pafos.jpg

Kyperský celek patří na evropské fotbalové mapě k těm mladším, ve své současné podobě byl založen teprve před jedenácti lety. Klub postupně sportovně i ekonomicky rostl a díky vítězství v domácím poháru v sezoně 2023/24 se poprvé v historii kvalifikoval do evropských soutěží. V uplynulém ročníku tak Pafos bojoval v Konferenční lize, kde se dokonce dostal až do osmifinále.

Na jaře pak klub poprvé ve své historii získal kyperský titul a během léta se přes předkola proti Maccabi Tel Aviv, Dynamu Kyjev a Crvene Zvezdě Bělehrad kvalifikoval do podzimní fáze Ligy mistrů. Jeho dres obléká třeba někdejší brazilský reprezentační obránce a kapitán PSG, Chelsea či Arsenalu David Luiz.

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5

Royal Union SG

Fedde_Leysen_Union_SG.jpg

Vedle jednoho z nejmladší evropských klubů se letos v Lize mistrů premiérově představí také jeden z těch starších. Historie celku Royale Union Saint-Gilloise sídlícího v Bruselu se datuje až do roku 1897 a za svou dlouhou historii získal dvanáct belgických titulů. To zní všechno velmi dobře, jen je třeba dodat, že mezi dosud předposledním a posledním titulem byla hned devadesátiletá pauza! Dlouhé čekání Union ukončil letos na jaře, kdy tradiční mužstvo prošlo nadstavbovou skupinou bez porážky a historický triumf jej tak katapultoval přímo do hlavní fáze Ligy mistrů.

Evrposké poháry si Union SG zahrál i v minulých letech, loni v létě dokonce v předkole Ligy mistrů narazil na Slavii, která dvojzápas ovládla poměrem 4:1 a belgický celek tak stejně jako v předchozích dvou ročnících hrál Evropskou ligu.

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5

Kairat Almaty

Kairat_Almaty.jpg

Kazašský celek pozorný fanoušek zná z předkol různých evropských pohárů, v nichž se objevuje takřka každoročně, většinou však bez většího úspěchu. Skupinovou fázi některé ze soutěží si zahrál pouze jednou, když se v sezoně 2021/22 kvalifikoval do Konferenční ligy, nezískal v ní však ani jedno vítězství.

O to větší šok byl letošní výkon týmu z města Almaty v předkolech Ligy mistrů. Kazaši postupně vyřadili slovinskou Olimpiji Lublaň, finské Kuopio, bratislavský Slovan a v poslední fázi po dvou bezbrankových zápasech zvládli penaltový rozstřel proti skotskému Celticu Glasgow.

Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5

Bodø/Glimt

Klynge_Anders_Bodo.jpg

Norský klub z města ležícího za severním polárním kruhem je na evropské fotbalové scéně jednou z komet posledních let. Výrazně se pod to podepsal trenér Kjetil Knutsen, za jehož éry Bodø vyhrálo čtyři ligové tituly a úspěchy sbíralo také v mezinárodních pohárech.

Před dvěma lety Norové v předkole Konferenční ligy dokonce narazili také na pražské Bohemians, kterým v dvojzápase nedali šanci a zvítězili celkem 7:2. Letos na jaře se pak zapsali do historie, když v play-off Evropské ligy vyřadili třeba italské Lazio a jako vůbec první norský klub v dějinách se probojovali až do semifinále. Svou první místenku v Lize mistrů si pak letos v létě zajistili díky celkové výhře 6:2 v předkole nad rakouským Sturmem Graz.

Foto: Profimedia.cz

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud