Poplach v reprezentaci, Schick je mimo hru. 10 útočníků, kteří ho mohou nahradit v baráži o postup do Kataru

Patrik Schick dal pět branek na letním EURU, v letošní bundesligové sezoně se prosadil už dvacetkrát, jenže teď je mimo hru a jeho start v baráži o postup na světový šampionát je v ohrožení. Náhrada za něj neexistuje! Kdo by tedy místo něj mohl dostat šanci? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Adam Hložek Dost možná se právě on stane tím, kdo Schicka nahradí. Jenže post, na kterém nastupuje Schick, není místem, kde se Adam Hložek ze Sparty cítí úplně nejlépe. Navíc je mu teprve devatenáct let, a tak je otázkou, jak by se s tak velkým tlakem vypořádal. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jan Kuchta Další z možností. Jan Kuchta sice neumí s míčem u nohy to, co Schick, instinkt na góly má ale pořádný. Loni dal v lize patnáct branek a letos na podzim se v dresu Slavie trefil devětkrát. Záleží na tom, kolik prostoru bude dostávat v moskevském Lokomotivu, do kterého v zimě přestoupil. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Michael Krmenčík Ne, nepatří mezi oblíbence českého fotbalového národa. Na druhou stranu, s reprezentací má už dostatek zkušeností a v národním týmu dal několik důležitých branek. Jenže osmadvacetiletý útočník, který hostuje z Brugg ve Slavii, není v pohodě. Aktuálně navíc není fit, a tak se o víkendu rozehrával alespoň za slávistické béčko. Na to, aby českému týmu vystřílel postup na mistrovství světa, to momentálně není. Foto: Dominik Bakes / CNC / Profimedia

Tomáš Pekhart Loni měl formu jako hrom a dostal se i na EURO. V národním týmu toho ale moc neodehrál a ani toho moc neukázal. Letos navíc přišel o své výsadní postavení ve Wisle Krakov a na kontě má jen tři branky. Na druhou stranu, v posledních zápasech hraje pravidelně. Foto: Profimedia.cz

Matěj Vydra Je jedním z mála hráčů, který hraje Premier League. Ovšem že by v Burnley dostával hodně prostoru, to se říct nedá. Matěj Vydra sbírá minuty jen po kouscích a do posledních čtyř ligových zápasů ani nezasáhl. V reprezentaci dostal už hodně šancí, nikdy ale vyloženě nezářil. Foto: Profimedia.cz