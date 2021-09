Poplach v Edenu. Kteří hráči Slavie ještě mohou nastoupit ve středu obrany?

Slavia po sezoně přišla o Simona Deliho, jenž se vrátil do Brugg. Do Itálie pak zamířil David Zima a mimo hru jsou nyní David Hovorka, Ondřej Kúdela, Taras Kačaraba a nově i Ladislav Takács. Koho tak má nyní trenérský štáb Slavie k dispozici? Ze stoperů zbylo jen torzo a Trpišovský a spol. budou muset improvizovat. Které varianty mají na výběr? Podívejte se.

Kapitán švédské jednadvacítky do Edenu přicházel spíše jako investice do budoucna. Pomalu se měl učit a možná i sbírat zkušenosti na hostování v jiném ligovém klubu, aby se později stal oporou sešívané družiny. Jenže vzhledem k okolnostem dostal šanci dříve a nyní je slávistickým stoperem číslo jedna. V těžké zkoušce rozhodně obstál.

Trenér Trpišovský po duelu s Bohemkou hovořil o tom, že by se na post stopera mohl přesunout i některý z krajních hráčů. Koho měl na mysli? Šanci by mohl dostat kapitán Jan Bořil, místo něhož by pak mohl nastoupit Oscar. Bořil však na stoperu už alternoval a tento tah se moc nepovedl.

Alexander Bah

Krajním řešením by pak mohlo být přesunutí Alexandera Baha, jehož by na pravém kraji obrany mohl zastoupit Lukáš Masopust. Je však otázkou, zda by zařazení Baha na stopera Slavii pomohlo. Dánský fotbalista je totiž hodně ofenzivně laděný a neustále podporuje útok. V této činnosti by pak chyběl.

