Poplach před baráží. Start některých hráčů je vyloučený, další jsou ve vážném ohrožení

S jakým týmem český tým do baráže půjde? To je zatím velkou neznámou. Stav několika opor totiž trenérskému štábu přidělává pořádné vrásky na čele. Start některých hráčů je vyloučený, další jsou ve vážném ohrožení. O kom je řeč? Podívejte se.

Na pravém kraji reprezentační obrany vládne Vladimír Coufal. Pravda, v letošní sezoně to několikrát schytal od fanoušků West Hamu, stále si ale drží místo v základní sestavě a pravidelně nastupuje v Premier League. Jenže během uplynulého víkendu nehrál a následně vyšlo najevo, že musel na operaci. Kdy se devětadvacetiletý bek vrátí, to vedení londýnského klubu neuvedlo.

Lukáš Provod

Loni na jaře nabral parádní formu. Zabydlel se v základná sestavě reprezentace a na EURU se s ním počítalo do základní sestavy. Jenže pak se slávistický záložník zranil, přišel o evropský šampionát a možná i o životní přestup. Měl se vrátit letos na jaře, Lukáš Provod se však do akce stále ještě nedostal. Stihne baráž? A pokud ano, zvládne se vrátit do předešlé formy?

Foto: Profimedia.cz