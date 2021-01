Pomyslná česká Síň slávy NHL. Zařadili jsme do ní 13 legend tuzemského hokeje

Být členem Síně slávy NHL je obrovskou poctou. Aby se do ní hokejista dostal, musí v průběhu zámořské kariéry dokázat něco mimořádného, být výjimečný. Někteří čeští hokejisté by si tuto poctu zasloužili, a když ne oficiální cestou, tak alespoň zařazením do jakési pomyslné „české Síně slávy NHL“. Koho jsme do ní vybrali? Jména 13 borců, kteří již UKONČILI KARIÉRY, najdete v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Petr Svoboda Vůbec prvním českým bekem a druhým českým hokejistou, který získal Stanley Cup, byl v roce 1986 Petr Svoboda. Bylo to během jeho druhé zámořské sezony v Montrealu. Olympijský šampion z Nagana V NHL odehrál přes 1100 zápasů, ve kterých zaznamenal 448 (62+386) kanadských bodů. Největší defenzivní talenty. 10 českých beků, kteří šli v draftu NHL na řadu v 1. kole Osm let strávil v Montrealu, čtyři v Buffalu, zahrál si také za Philadelphii a v roce 2001 se se soutěží loučil v dresu Tampy Bay. Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl v sezoně 1985/86, ve které získal Stanley Cup s týmem Canadiens. Bylo mu tenkrát pouhých 20 let.

Petr Klíma Petr Klíma odehrál v NHL téměř 900 zápasů, ve kterých nastřádal přes 600 kanadských bodů. Začínal v Detroitu, pokračoval v Edmontonu, hrál také za Tampu Bay, Los Angeles a Pittsburgh. Zámořskou kariéru ukončil po 14 letech znovu v dresu Red Wings. Konečná stanice. 12 nejlepších hokejistů, kteří přišli do Detroitu odehrát svou poslední sezonu v NHL Nejvýraznějšího úspěchu dosáhl v sezoně 1989/90 s Oilers, s nimiž získal Stanley Cup. Edmonton porazil Boston 4:1 na zápasy a Klíma byl hrdinou jednoho z nich. Ve 116. minutě prvního duelu rozhodl a stal se prvním českým finálovým střelcem v historii.

Michal Pivoňka Michal Pivoňka debutoval v NHL už v sezoně 1986/87. Bylo to právě ve Washingtonu, který ho do nejslavnější hokejové ligy světa draftoval. U Capitals vydržel celou zámořskou kariéru a v klubu strávil 13 let. V základní části NHL odehrál 825 zápasů a posbíral v nich 599 bodů, dalších 95 zápasů a 55 bodů přidal v play-off. Foto: capitals.nhl.com

Jiří Hrdina Jiří Hrdina debutoval v NHL až po dovršení 30 let. Do Calgary přišel v sezoně 1987/88, pořádný prostor však dostal až v dalším ročníku, během něhož odehrál 70 zápasů, posbíral 54 kanadských bodů a zvedl nad hlavu slavný pohár pro vítěze NHL. Dařilo se mu i v následující sezoně, v průběhu ročníku 1990/91 ale zamířil do Pittsburghu a společně s Jaromírem Jágrem oslavil další dva triumfy. Poté zkušený centr uzavřel zámořskou kariéru.

Jaroslav Pouzar Dvojnásobný mistr světa Jaroslav Pouzar odešel před sezonou 1982/83 z Českých Budějovic do Edmontonu, se kterým získal po roce Stanley Cup. V dalších dvou letech ho s týmem Oilers vybojoval ještě dvakrát. Nejen, že je prvním českým hráčem, který zvedl pohár nad hlavu, ale společně s Jiřím Hrdinou je rekordmanem v počtu celkových vítězství. V play-off odehrál během čtyř let dohromady 29 zápasů, ve kterých dal šest branek a přidal čtyři nahrávky.

Miroslav Fryčer Dvojnásobný medailista ze seniorského mistrovství světa, stříbrný ze světových šampionátů osmnáctek a dvacítek, a československý šampion – tak by vypadala stručná vizitka opavského rodáka Miroslava Fryčera. V československé soutěži byl věrný Vítkovicím, ale na začátku osmdesátých let emigroval. Nejdříve hrál v Quebecu, kde se uvedl ve velkém stylu, ale během premiérové sezony byl vytrejdován do Toronta, kde vydržel následujících šest let. Absolutní česká elita. 12 hokejistů s nejvyšším bodovým průměrem na zápas v historii NHL V barvách Maple Leafs se stal prvním Čechem, který vyhrál klubové kanadské bodování v NHL a také prvním tuzemským hráčem, jenž byl v zámoří nominován do Utkání hvězd. V kanadském klubu odehrál 329 střetnutí, nastřílel 115 gólů a přidal k nim 153 nahrávek. Po odchodu z Toronta hrál ještě v Detroitu a Edmontonu, v roce 1989 se vrátil do Evropy a o čtyři sezony později ukončil kariéru.

Václav Nedomanský V pětasedmdesáti letech se stal Václav Nedomanský v roce 2019 druhým Čechem v hokejové Síni slávy NHL. Když ho expert TSN James Duthie uváděl, nazval ho pionýrem a jedním z evropských průkopníků, který pomohl dalším hráčům ze starého kontinentu a ukázal jim cestu do NHL. Národní rekordmani aneb Historicky nejproduktivnější Češi v každém týmu z NHL Do NHL naskočil Nedomanský až v 33 letech poté, co emigroval z Československa. Přesto v elitní lize stačil v barvách Detroitu, New York Rangers a St. Louis odehrát 428 utkání s bilancí 125 gólů a 283 kanadských bodů.

Milan Hejduk Není mnoho hráčů, kteří celou kariéru v NHL spojí s jediným klubem. Jedním z mála je Patrik Eliáš a dříve třeba Milan Hejduk. Olympijský šampion z Nagana býval skvělým útočníkem, který v dresu Colorada strávil 14 sezon a s klubem získal i Stanley Cup. 16 Čechů, kteří s jedním klubem spojili alespoň deset let kariéry v NHL V historických klubových statistikách patří Hejdukovi druhé místo podle získaných kanadských bodů a nastřílených branek, třetí je v počtu asistencí. V dresu Lavin nastoupil v základní části k 1020 zápasům, což z něho dělá rekordmana. Že si v klubu služeb českého útočníka náramně považují, dokázali na začátku roku 2018, kdy slavnostně vyvěsili jeho dres pod strop Pepsi Center a číslo 23, které nosil, vyřadili, takže jej už nikdo nebude nosit. Hejduk se tak v Coloradu zařadil po bok takových velikánů jako Joe Sakic, Peter Forsberg, Patrick Roy či Ray Bourque. Foto: Profimedia.cz

Patrik Eliáš Patrik Eliáš patřil dlouhá léta mezi nejrespektovanější hráče New Jersey. Devils ho získali v draftu roku 1994 a od té doby až do konce kariéry neoblékl jiný dres. S týmem, ve kterém odehrál v součtu základní části a play-off přes 1 400 zápasů, oslavil dva Stanley Cupy. Je nejproduktivnějším hokejistou v historii klubu a jako druhý Čech překonal metu 400 vstřelených branek v NHL. Národní rekordmani aneb Historicky nejproduktivnější Češi v každém týmu z NHL Eliáš spojil svůj osud s Devils až do roku 2016. Ve své poslední sezoně už ale kvůli zranění téměř nehrál. V únoru roku 2018 se dočkal nesmírné pocty - replika jeho dresu byla před utkáním s New Yorkem Islanders vyvěšena pod stropem Prudental Center a číslo 26, které nosil, se stalo pro příští generace hráčů New Jersey zapovězeným. Foto: Profimedia.cz

Roman Hamrlík Zámořská kariéra Romana Hamrlíka nekončila zrovna slavně. Po jeho chybě New York Rangers inkasoval rozhodující gól a vypadl z play-off. Olympijský šampion z Nagana však dokázal i hodně dobrých věcí. Dva Češi a 10 dalších posledních nekanadských jedniček draftů NHL Tak předně, byl první českou jedničkou v historii draftu NHL. Rodáka ze Zlína si v roce 1992 vybrala Tampa Bay, za kterou odehrál prvních šest sezon v NHL. Prošel také Edmontonem, New Yorkem Islanders, Calgary, Montrealem, Washingtonem a New Yorkem Rangers. V zámoří působil až do sezony 2012/13, v součtu základní části a play-off odehrál přes 1500 zápasů. Z českých hokejistů jich více zvládl jen Jaromír Jágr. Hamrlík je zároveň nejproduktivnějším českým bekem v historii soutěže. Foto: Profimedia.cz

Dominik Hašek Co napsat o Dominikovi Haškovi, abychom se stále neopakovali? Byl to výjimečný hokejista. Fantom mezi třemi tyčemi. Génius v masce a noční můra většiny útočníků. Jeho branka byla často zakletá a když už ji někdo odčaroval, Hašek vytáhl fenomenální zákrok. 10 Čechů, kteří byli mimo první stovku draftu, ale stali se hvězdami NHL Vyhrál olympiádu, dvakrát získal Stanley Cup, posbíral řadu individuálních trofejí a stal se prvním Čechem v Síni slávy v NHL. V tomto výběru nemůže chybět. Foto: Profimedia.cz

Václav Prospal Václav Prospal nikdy nevyhrál Stanley Cup. Nikdy nebyl ani ve finále play-off. Netrhal rekordy, přesto byl hokejistou, který zaslouží absolutní respekt a uznání. Byl to neskutečný dříč, bojovník, naprosto oddaný hokeji. Pro týmy, ve kterých působil, doslova dýchal, na ledě nechal všechno a ostatním šel příkladem. K tomu všemu byl i produktivní a dokázal rozhodovat zápasy. Slavní i skoro zapomenutí. 10 nejproduktivnějších Čechů v historii AHL Jen pět českých hokejistů odehrálo v NHL více zápasů, Prospal je také čtvrtým nejproduktivnějších Čechem v historii soutěže. Oblékal dresy Philadelphie, Ottawy, Floridy, Tampy, Anaheimu, Rangers a naposledy Columbusu, kde ukončil kariéru. Sezona 20012/13 byla poslední, ve které jsme ho mohli vídat na profesionálních kluzištích. Foto: Profimedia.cz