Pomůžou Zbrojovce k záchraně mezi elitou? 8 letních posil, které dosud získal nováček z Brna

Od roku 2018 zvládli brněnští fotbalisté dvakrát sestoupit z nejvyšší soutěže a dvakrát se do ní vrátili. V klubu by neradi zažili scénář s opakovaným pádem o soutěž níž, a tak vedení přivedlo do moravské metropole několik posil na přestup či hostování, jež by měly pomoci se záchranou. Najdete je v následujících kapitolách.

Vlastimil Hrubý (brankář) – 37 let Brankář Vlastimil Hrubý je odchovancem Zbrojovky, v nejvyšší soutěži však za Brno nikdy nehrál. Poprvé se v lize objevil v sezoně 2013/14 v dresu Znojma, od ročníku 2014/15 však působil až do konce uplynulé sezony v Jablonci. Drazí veteráni. 5 nejdražších fotbalistů z české ligy podle portálu TransferMarkt, kterým je 35 let a víc Na kontě má rovné dvě stovky odchytaných ligových zápasů a 547 úspěšných zákroků, což z něho v tomto ohledu dělá pátého nejlepšího gólmana v ligové historii. Do Brna se přesunul jako volný hráč a podepsal smlouvu do konce sezony. Foto: Profimedia.cz

Jakub Šiman (brankář) – 27 let Brankář Jakub Šiman je plzeňským rodákem a odchovancem Viktorie, v západočeském klubu však nikdy nedostal šanci v prvoligovém střetnutí. Od roku 2016 pravidelně odcházel na hostování do některého z českých klubů. Zahrál si v Domažlicích, v Sokolově, Táborsku, Příbrami, kde odchytal 13 ligových zápasů, a od letošního ledna hostoval v Brně. Na Moravě zůstane i nadále, protože se Zbrojovkou podepsal novou smlouvu. Foto: Profimedia.cz

Josef Divíšek (obránce) – 31 let Obránce Josef Divíšek býval považován za jeden z talentů českého fotbalu. Prošel reprezentačními výběry od sedmnácti do devatenácti let a na začátku kariéry byl hráčem Sparty. V pražském klubu se však do sestavy neprobojoval a po ročním hostování v Příbrami tam v roce 2011 přestoupil. Od roku 2017 byl až do konce minulé sezony součástí Slovácka, po pěti letech však dal klubu z Uherského Hradiště sbohem a přesunul se do moravské metropole. Borec, který má na kontě 201 ligových utkání a dva vstřelené góly, podepsal v Brně smlouvu do roku 2024. Foto: Profimedia.cz

Róbert Matejov (obránce) – 34 let Dlouhých deset let byl obránce Róbert Matejov inventářem zlínského klubu. Do Baťova města přišel v roce 2012, tři úvodní sezony odehrál ve druhé lize a pomohl Ševcům do nejvyšší soutěže. Během sedmi ročníků mezi elitou zvládl slovenský zadák naskočit do 167 utkání, ve kterých nastřílel pět branek a přidal k nim 14 asistencí. Ve Zlíně se stal jedním z pilířů týmu. Od příští sezony bude své zkušenosti zúročovat v barvách Zbrojovky, kde by měl být lídrem defenzívy. Foto: Profimedia.cz

Šimon Falta (obránce) – 29 let Olomoucký odchovanec Šimon Falta se do Plzně přestěhoval loni v lednu, ale poté, co klub převzal kouč Michal Bílek, vypadl ze sestavy a převážnou část minulého ročníku strávil na hostování v Baníku Ostrava. Devětadvacetiletý obránce, jenž má na kontě dva reprezentační starty, má v Plzni podepsanou smlouvu do konce nadcházející sezony, na západě Čech už si ale zřejmě nezahraje. Viktorka ho poslala na hostování do Zbrojovky a nováčkovi nejvyšší soutěže by měl pomoci se záchranou v lize. Foto: Profimedia.cz

Denis Granečný (obránce) – 23 let Ostravský rodák Denis Granečný je odchovancem Baníku, v jehož dresu nakoukl poprvé do nejvyšší soutěže už v sezoně 2015/16, kdy mu bylo 18 let. Od roku 2020 však byl na hostování už ve třech klubech. Na jaře 2020 byl zapůjčen do Českých Budějovic, následně se vydal na štaci do nizemského Emmenu a letos v zimě zamířil na hostování do maďarského Mezökövesdu. Na začátku července se domluvil na nové smlouvě v Brně. Zbrojovce se upsal do konce ročníku 2023/24. Foto: Profimedia.cz

Jan Štěrba (obránce) – 28 let V osmadvaceti letech má obránce Jan Šterba na kontě jen 49 ligových startů. Pět jich zaznamenal v dresu Karviné, zbytek nastřádal v barvách Olomouce, za kterou však odehrál poslední střetnutí v květnu roku 2021. V minulém ročníku byl na hostování v Brně, Zbrojovce pomohl vybojovat návrat do nejvyšší soutěže a před pár dny v klubu podepsal novou smlouvu poté, co mu vypršel kontrakt na Hané. Foto: Profimedia.cz