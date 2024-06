Pomůžou k postupu mezi elitu? 9 podpisů brněnské Zbrojovky pro nadcházející sezonu

Část 1 / 10



Od roku 2018 „zvládli“ brněnští fotbalisté třikrát sestoupit z nejvyšší soutěže a dvakrát se do ní vrátili. Aby se to povedlo potřetí, tak vedení klubu přivádí do moravské metropole několik posil, jež by měly pomoci se záchranou. Najdete je v následujících kapitolách, včetně borců, jimž se změní status z „hostujícího“ hráče na „kmenového“.

Obránce Martin Nový, který je odchovancem akademie Sparty, se stane na začátku července oficiálně hráčem Brna, ale v sestavě nebude žádným novicem. V moravském klubu byl totiž v minulém ročníku na hostování z Bohemians Praha. Nyní se tedy stane kmenovým hráčem Zbrojovky. Jednatřicetiletý borec má poměrně bohaté ligové zkušenosti – na kontě má 134 utkání v nejvyšší soutěži v barvách Jablonce, Sparty, Jihlavy, Příbrami a Bohemky. Nastřílel v nich čtyři branky a zaznamenal sedm asistencí. V uplynulé sezoně se objevil ve druhé lize v 15 zápasech a do statistik si připsal jednu nahrávku. Foto: FC Zbrojovka Brno

Pokračování 3 / 10 Foster Gyamfi (obránce) – 20 let Stejně jako v případě Martina Nového oblékal i ghanský zadák Foster Gyamfi dres Zbrojovky v sezoně 2023/24. V Brně byl totiž na hostování z dánského Esbjergu, a protože se prezentoval slibnými výkony, v moravské metropoli se rozhodli, že jej získají i pro další ročník. Do klubu přišel letos v lednu, během jarní části soutěže stihl naskočit do devíti střetnutí a prezentoval se jednou gólovou asistencí. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 10 Dominik Sváček (brankář) – 27 let Jen 28 minut dosud odehrál v české nejvyšší soutěži v dresu Plzně brankář Dominik Sváček. A je jisté, že v nejbližší době další nepřidá. Západočeský klub ho v létě 2021 vyexpedoval na hostování do slovenského Liptovského Mikuláše. Smlouva o „zapůjčení“ gólmana vypršela po sezoně 2022/23. Do Plzně se sice vrátil, ale během loňského podzimu se na hřišti v soutěžním utkání neobjevil. V zimě odešel hostovat do Zbrojovky, kde do konce ročníku odchytal 12 utkání a udržel třikrát čisté konto, takže moravský klub uplatnil na jeho podpis opci a od začátku prázdnin bude Sváček kmenovým hráčem Brna. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 10 Filip Štěpánek (obránce) – 25 let Obránce Filip Štěpánek je odchovancem Zlína, kde si však zahrál pouze za B tým. V roce 2020 hostoval v Kroměříži a v létě 2021 se s Baťovým městem rozloučil a zamířil do Vyškova, kde se stal oporou mužstva. V minulé sezoně odehrál včetně barážových zápasů o postup do první ligy 28 utkání, v nichž zaznamenal tři góly a stejný počet asistencí, ale také pět žlutých karet. Pětadvacetiletý borec se nyní přesune o pár kilometrů dál a minimálně na další rok zakotví v Brně, kde by měl pomoci vyztužit zadní řady mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 10 Carlo Matekovič (útočník) – 20 let Dravost, agresivitu a góly – to by měl přinést do týmu dvacetiletý chorvatský forvard Carlo Matekovič, který se na začátku července stane oficiální posilou Brna. Do Zbrojovky přichází na roční hostování z klubu NK Lokomotiva, kde však v minulé sezoně nehrál, protože byl zapůjčen do druholigového chorvatského klubu NK Jarun. V něm zvládl během ročníku 2023/24 odehrát 25 střetnutí a dal v nich tři branky.

Pokračování 7 / 10 Šimon Mičuda (obránce) – 20 let O místo na pravé straně obrany by měl v Brně nově bojovat dvacetiletý slovenský bek Šimon Mičuda. Odchovanec Trenčína už má zkušenosti i z nejvyšší soutěže ve své domovině, naposled však působil ve druholigovém Púchově, kde byl během jara na hostování, a za který odehrál 13 střetnutí a zaznamenal dvě asistence. Měl pevné místo v základní sestavě a patřil k pilířům defenzívy mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 10 Filip Mucha (brankář) – 32 let Otec Filipa Muchy – Josef – byl dlouho inventářem nejvyšší české soutěže, v níž odehrál skoro tři stovky utkání v barvách Olomouce a Zlína. Syn se nepotatil, nehraje totiž na postu záložníka, ale je brance, a v první lize má ve 32 letech na kontě pouze 16 utkání v dresu Teplic. Na jaře hostoval v Prostějově, kde odchytal 11 střetnutí a třikrát udržel čisté konto, a na začátku prázdnin se stane hráčem Zbrojovky. V jeho osobě tak Brňané získávají mezi tyče zkušenost a jistotu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 10 Jakub Janetzký (záložník) – 27 let Pět sezon byl Jakub Janetzký neodmyslitelnou součástí zlínského celku. Před nadcházející sezonou se však rozhodl změnit povětří a zamíří do Brna. Aktuálně sedmadvacetiletý opavský odchovanec, který si v nejvyšší soutěži zahrál také v dresu Jablonce a na kontě má 172 střetnutí a 15 branek, by měl být pro Zbrojovku významnou posilou do středové řady. Foto: Profimedia.cz

Roman Potočný nebude v dresu Zbrojovky v sezoně 2024/25 novou tváří, protože byl v kádru i v předchozím ročníku, jen se změní jeho status – z hostujícího hráče se stane kmenovým. Do Brna přichází zadarmo z Českých Budějovic. Hráčem Dynama byl od roku 2022, ale v jeho dresu odehrál pouze jednu sezonu. Třiatřicetiletý borec má bohaté ligové zkušenosti – v nejvyšší soutěži už nastupoval za sedm různých klubů a nasbíral 233 startů. Nejlepší léta i nejdelší část kariéry strávil v Liberci. V minulé sezoně odehrál 28 druholigových utkání a zaznamenal v nich osm branek a dvě asistence. Foto: Profimedia.cz