Pokoří je. 10 hvězd, jež do konce roku přeskočí Jakub Voráček v historické tabulce odehraných utkání v NHL

Nemuselo by to trvat moc dlouho a Jakub Voráček by mohl poskočit na šesté místo v počtu odehraných střetnutí v NHL mezi českými hráči a nechat za sebou Radima Vrbatu (1057) a Václava Prospala (1108). Mohl by to zvládnout do konce sezony 2022/23, během níž může pokořit v historické tabulce NHL nejednu bývalou hvězdu. Ty nejzářivější esa minulosti, jež zřejmě nechá za svými zády už do konce kalendářního roku, najdete v následujících kapitolách.

Miroslav Šatan strávil v NHL 14 sezon a působil v pěti klubech, nejraději ale bude asi vzpomínat na sezonu 1998/99, kterou odehrál v Buffalu, a během níž jedinkrát v kariéře pokořil metu 40 branek. Slovenský forvard byl během celého působení v zámoří nesmírně produktivní. Ve zmíněném ročníku měl 24 let a byl součástí velmi mladého týmu. Čtyři nejlepší střelci Sabres měli tehdy čtyřiadvacet či méně roků. Spolu s Dominikem Haškem dokázal táhnout podceňované mužstvo až do finále s Dallasem. V rozhodující sérii však byli šťastnější hráči texaského klubu.

Nejpovedenější léta však strávil v Chicagu, kam přestoupil v roce 1974. S Blackhawks strávil téměř pět kompletních sezon, během nichž si zahrál i v All-Star Game a pravidelně patřil k nejproduktivnějších hráčům týmu. V roce 1979 byl vytrejdován do Atlanty, odkud v následující sezoně zamířil do Vancouveru. Poslední roky profesionální kariéry pobýval v Detroitu. S hokejem sekl v roce 1985 jako uznávaná persona soutěže. Na kontě má 1052 odehraných zápasů a 866 bodů za 361 gólů a 505 nahrávek.

Ivan Boldirev, rodák ze srbského Zranjaninu, se dostal ve dvou letech do Kanady, kam emigrovala z Jugoslávie jeho rodina, a navzdory svému nehokejovému původu se z něho v kolébce tohoto sportu stal výborný hráč. Nejprve zářil ve druhé polovině šedesátých let minulého století v juniorských soutěžích, kde ohromoval skvělou produktivitou, a tak nebylo divu, že v roce 1969 šel v draftu na řadu velmi brzy. Už jako jedenáctého si ho vybral Boston, za který v sezoně 1970/71 odehrál první dva zápasy v NHL.

Stéphane Richer (1054 zápasů)

Kdyby skauti v roce 1984 znali statistické údaje z kariéry kanadského útočníka Stéphaneho Richera, nespíš by si s jeho výběrem pospíšili, a on by šel na řadu už v prvním kole. Tehdy si ho ale jako 29. hráče vybral Montreal a byla to rozhodně dobrá volba. Když v roce 1986 vyhráli Habs Stanley Cup, mladíček Richer byl u toho. V základní části tehdy přispěl týmu 37 body a v play-off dal čtyři góly a na jeden přihrál. Barvy kanadského klubu oblékal do konce sezony 1990/91 a pak zamířil za dalšími úspěchy do New Jersey, kde se radoval ze Stanley Cupu v roce 1995.

Richer dokázal dvakrát během působení v dresu Devils nastřílet přes 35 gólů (38 a 36). Nikdy nepatřil mezi superhvězdy NHL, ale byla to persona, která podávala nesmírně konzistentní výkony. Neobešly se bez něho přesilovky a v okamžicích, kdy se lámaly zápasy, prakticky neodcházel z ledu na střídačku.

Mnozí experti mu občas vyčítali, že do hokeje nedává všechno, že má období, v nichž hraje jakoby vlažně a bez zájmu. Až později hokejová veřejnost zjistila, že často bojoval s depresemi. To nás přivádí k myšlence, o kolik lepší by byla jeho statistická čísla, kdyby byl celou kariéru psychicky v pohodě.

Foto: Profimedia.cz