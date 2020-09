8 nejdražších hráčů, které Sparta prodala do ciziny. Překoná Hložek i Rosického?

Pražská Sparta, to byla dlouhou dobu bašta českého fotbalu. Nejlepší fotbalisté hráli na Letné, rok co rok zvedali nad hlavy mistrovské poháry a měli možnost konfrontace s protihráči z Realu Madrid, Bayernu Mnichov či Manchesteru United. Kdo ví, možná právě nyní vzniká v klubu nová generace hráčů, která dosáhne podobných úspěchů. Pokud je tomu tak, půjde o borce, kteří v České republice asi dlouho nevydrží. Jedním z nich je Adam Hložek. Osmnáctiletý útočník z Letné zraje ve velkého fotbalistu, na němž klub z Letné zřejmě už brzy pořádně vydělá. Jeho přestup může být klidně i rekordní. Ještě než k němu ale dojde, tak si v následujících kapitolách připomeňte jména osmi nejdražších Sparťanů všech dob.

Pavel Nedvěd - 138 milionů korun (Sparta – Lazio, 1996) Sice složitou cestou, přesto Pavel Nedvěd po vydařeném stříbrném Euru 1996 odešel ze Sparty do Itálie. O tehdejší oporu pražského celku a vycházející hvězdu české reprezentace projevilo zájem Lazio Řím, které za něj zaplatilo téměř 140 milionů korun. Tato investice se římskému celku několikanásobně vyplatila. Grande Paolo zanechal v Laziu výraznou stopu a v roce 2001 zajistil klubu obrovskou sumu peněz, které do jeho nákupu investoval Juventus Turín. Foto: Profimedia.cz

Petr Čech - 140 milionů korun (Sparta – Rennes, 2002) Petr Čech během své dlouhé a úspěšné kariéry získal spoustu trofejí včetně vítězství v Lize mistrů. V milionářské soutěži debutoval senzační remízou v barvách Sparty v duelu s Bayernem Mnichov. Pak už to šlo rychle, mistr Evropy do 21 let nepřijal výzvu z Anglie a odešel do francouzského Rennes, které mu posloužilo jako jakási mezistanice. Od roku 2004 byl až do konce sezony 2014/15 ikonou Chelsea a poté zamířil do Arsenalu. Foto: MICHAL RŮŽIČKA / MAFRA /Profimedia.cz

Jan Šimůnek - 140,5 milionů korun (Sparta – Wolfsburg, 2007) V roce 2007 česká reprezentace vyválčila na světovém šampionátu hráčů do 20 let senzační stříbrné medaile. Jednou z nejvýraznějších postav týmu byl stoper Jan Šimůnek, který se po návratu z Kanady dostal do základní sestavy Sparty. V Praze ale dlouho nezůstal a putoval do Německa. Ve Wolfsburgu začal skvěle a společně s Edinem Džekem oslavil bundesligový titul. Prošel i dalšími německými kluby, hrál taky za Duklu, byl v Maďarsku a loni ukončil kariéru. Foto: Profimedia.cz

Tomáš Řepka - 149 milionů korun (Sparta – Fiorentina, 1998) I když už Tomáš Řepka ve vrcholovém fotbalu nepůsobí, stále je okolo jeho osoby hodně živo. Známý bouřlivák hrál ve Spartě dvakrát. Ještě, než se vrátil z Anglie, působil na Letné po přestupu z Baníku Ostrava. Když pak odcházel do Fiorentiny, získal za něj pražský klub téměř 150 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Martin Dúbravka - 170 milionů korun (Sparta – Newcastle, 2018) Tento kšeft se Spartě náramně vyplatil. Slovenský reprezentační gólman přišel na Letnou zadarmo z Liberce na začátku sezony 2017/18, ovšem už v polovině ročníku putoval do Newcastlu. Nejprve na hostování, které se poté změnilo v přestup. Sparta za něj získala více než 170 milionů korun. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Nicolae Stanciu - 200 milionů korun (Sparta - Al Ahlí, 2019) Když Sparta kupovala, zaplatila za něj 96 milionů korun a Nicolae Stanciu se stal nejdražším ligovým hráčem všech dob. Na Letné se ihned stal jedním z lídrů týmu, v české metropoli se ale dlouho neohřál. Přestože ještě v závěru podzimu prohlašoval, že se nikam nechystá, na konci ledna přestoupil zhruba za 200 milionů korun do saúdskoarabského Al - Ahlí. Teď je však ve Slavii. Foto: Czech News Center / Rušinová Mária / CNC / Profimedia

Bořek Dočkal - 234 milionů korun (Sparta - Che-nan Ťien-jie, 2017) Vzestup fotbalu v Číně jde ruku v ruce s penězi, kterých mají tamní investoři a majitelé klubů víc než je smetí na pořádné indické skládce. Číňané skupují po celém světě velké fotbalové ryby a své sítě rozhodili i na malém českém rybníku, v němž lapili záložníka Bořka Dočkala. Tehdy osmadvacetiletý hráč se z Letné přesunul do klubu Che-nan Ťien-jie za 8,5 milionu eur, což je 234 milionů korun. Po roce však zamířil na hostování do Philadelphie a nyní je zase kapitánem rudé družiny z Letné. Foto: Profimedia.cz