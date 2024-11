Poklady z Letné a z Edenu. 7 nejdražších cizinců, kteří působí v české lize

Část 1 / 8



Tuzemskou ligou v minulosti prošli například Bony Wilfried, Edin Džeko, Alexander Bah, Peter Olayinka či Abdallah Sima – všechny je spojuje fakt, že v českém prostředí jejich tržní cena docela slušně vyrostla. Řada kvalitních (a poměrně drahých) cizinců působí v Chance lize také v sezoně 2024/25. Sedm aktuálně nejhodnotnějších borců podle portálu TransferMarkt najdete v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 8 7. Lukáš Haraslín (Sparta Praha) – cca 152 milionů korun Slovenský reprezentant Lukáš Haraslín měl před třemi lety vyřešit problémy na levé straně sparťanské sestavy, přišel na Letnou na hostování z Itálie a následně do pražského klubu přestoupil za necelých 40 milionů korun. Stal se významnou postavou kádru a podílel se na zisku mistrovského titulu. Spartu kosí marodka. 5 důležitých hráčů, které trápí zdravotní problémy V minulé sezoně se mu mimořádně dařilo. Nastoupil do 29 ligových utkání a zaznamenal v nich 12 branek a pět asistencí. V současném ročníku dal v devíti zápasech čtyři góly a přidal k nim dvě nahrávky. Momentálně ale v sestavě chybí kvůli zranění a není známo, kdy se na hřišti opět objeví. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 8 6. Igoh Ogbu (Slavia Praha) – cca 165 milionů korun Čtyřiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve loni a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 8 4. – 5. Kaan Kairinen (Sparta Praha) – cca 177 milionů korun Sparta během ledna 2023 přivedla na Letnou čtyři cizince. Tím nejdražším byl finský reprezentační záložník Kaan Kairinen, který si získal místo v základní sestavě a skvělými výkony pomohl ke dvěma mistrovským titulům. Průkopníci ze Skandinávie. 20 fotbalistů ze severu Evropy, kteří dosud prošli českou ligou Aktuálně pětadvacetiletý středopolař si do statistik připsal v české nejvyšší soutěži už přes 50 startů, dal tři góly a zaznamenal 11 nahrávek. Byl prvním hráčem Sparty, který před pár týdny vstřelil branku v Lize mistrů po 19 let dlouhé absenci týmu v milionářské soutěži. Podle portálu TransferMarkt za něho Pražané zaplatili norskému Lilleströmu asi 36 milionů korun. Dnes je jeho cena pětinásobně vyšší. Na Letné má podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 8 4. – 5 . El Hadji Malick Diouf (Slavia Praha) – cca 177 milionů korun Na konci prosince oslaví El Hadji Malick Diouf teprve 20. narozeniny, přesto za něj Slavia zaplatila letos v lednu přes 40 milionů korun norskému Tromsö. Talentovaný senegalský zadák se na severu Evropy vypracoval mezi fotbalové zboží, jehož cena letěla rychle nahoru, takže v Edenu neváhali a jednali. Je evidentní, že to byla dobrá volba. Ofenzivní síla z Edenu. 5 hráčů Slavie, kteří v aktuální sezoně posbírali nejvíc bodů Ve Slavii si od něj hodně slibují, což dokládá i kontrakt podepsaný do roku 2028. Trenér Jindřich Trpišovský ho ihned zapracoval do sešívané sestavy a on se mu odvděčuje skvělými výkony. Jeho tržní cena letí rychle nahoru a momentálně dosahuje téměř 180 milionů korun. S pěti vstřelenými góly a osmi body je v této sezoně nejlepším kanonýrem a nejproduktivnějším zadákem v lize. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 8 3. Christos Zafeiris (Slavia Praha) – cca 215 milionů korun O athénského rodáka s norským pasem Christose Zafeirise stály kluby ze všech koutů Evropy, aktuálně jednadvacetiletý mladík však na konci loňského ledna zakotvil ve Slavii. Sešívaní se o podpis šikovného záložníka velmi zajímali a norskému Haugesundu zaplatili přes 60 milionů korun. Smlouvu podepsal do roku 2027 a nyní už má na kontě přes pět desítek zápasů v české lize a ve statistikách sedm gólů a čtyři asistence. Sedmkrát byl oceněn jako nejlepší hráč utkání. Portál TransferMarkt odhaduje jeho současnou tržní cenu přibližně na 215 milionů korun. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 8 2. Veljko Birmančevič (Sparta Praha) – cca 228 milionů korun Šestadvacetiletý srbský forvard Veljko Birmančevič přišel loni v létě na Letnou na hostování do konce sezony z francouzského Toulouse. Je to dynamický fotbalista, který může hrát na křídle, ale i na hrotu útoku nebo jako ofenzivní záložník. Má kvalitní dribling, umí obejít protihráče, využívá náběhy za obranu. Řez na Letné? 5 cizinců Sparty, kteří by se brzy mohli posunout dál Ve Spartě se rychle aklimatizoval, zařadil se k oporám sestavy a nastupuje pravidelně v základní jedenáctce. Ve 32 ligových zápasech minulé sezony nastřílel 16 gólů a na 11 dalších nahrál. Není divu, že Letenští využili opce a hráče si pojistili. Do Francie za něj poslali necelých 60 milionů korun. Podle portálu TransferMarkt to byl dobrý obchod, protože Birmančevičova tržní hodnota je nyní podstatně vyšší. V aktuálním ročníku odehrál 11 ligových utkání a podle statistik je jedním z nejpilnějších ostřelovačů brankářů v nejvyšší soutěži. Na kontě má 32 pokusů, tři z nich proměnil v góly. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 8 1. Oscar Dorley (Slavia Praha) – cca 253 milionů korun Oscar Dorley je univerzální fotbalista, který dokáže alternovat na levé straně obrany i na postu záložníka. Nejdříve přišel do české ligy na půlroční hostování a v lednu 2019 se stal kmenovým hráčem Liberce. Na kontě má už také přes čtyři desítky utkání v dresu národního týmu Libérie. Slavia bez cizinců. Takto by mohla vypadat sešívaná sestava jen z českých hráčů V tuzemské nejvyšší soutěži se velmi rychle adaptoval a vybojoval si stálé místo v základní jedenáctce Slovanu, odkud následně přestoupil do Slavie, s níž dvakrát vybojoval mistrovský titul a dvakrát vyhrál pohárovou soutěž. Na kontě už má 175 ligových utkání, ve kterých dal deset branek a u dalších čtrnácti asistoval. V Edenu má podepsanou smlouvu do roku 2027 a portál Transfermarkt vyčísluje jeho současnou tržní cenu na více než 250 milionů korun. Foto: Profimedia.cz