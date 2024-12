Poklady z Leicesteru. 5 nejdražších hráčů, kteří mají udržet „Lišky“ v Premier League

Když v roce 2016 vyhrál Leicester poprvé v historii anglickou nejvyšší soutěž, byl to pro celý fotbalový svět šok. Od té doby bylo City na konci sezony nejvýše v tabulce Premier League na pátém místě, a to v letech 2020 a 2021. Po sezoně 2022/23 dokonce klub z elitní soutěže sestoupil, ale rychle se dokázal vrátit. Opět však bojuje o udržení.



„Lišky“, jak se říká Leicesteru, jsou momentálně v tabulce Premier League až na 17. pozici. Vzhledem ke kvalitě kádru to je pro fanoušky jistě zklamání. Vždyť mezi borci týmu je několik velmi drahých a žádaných jmen. Pětici těch nejhodnotnějších podle portálu TransferMarkt najdete v následujících kapitolách.

5. Victor Kristiansen (Dánsko) – 16 milionů eur Levý obránce Victor Kristiansen se stal v roce 2022 v dresu celku FC Kodaň dánským šampionem a o půl roku později zamířil za 14 milionů eur do Leicesteru, s nímž zažil pád z Premier League o soutěž níž. V Championship si ale v ročníku 2023/24 nezahrál, protože byl vyexpedován na hostování do Itálie, kde pravidelně nastupoval v barvách Bologně. Dobyvatelé Albionu. 25 nejlepších cizinců v historii anglické Premier League V létě se vrátil na ostrovy a po postupu „Lišek" mezi elitu nastupuje pravidelně v základní sestavě na hřiště. Sedmnáctinásobný dánský reprezentant má v této sezoně na kontě 14 odehraných střetnutí a jednu gólovou asistenci. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho současnou cenu na 16 milionů eur. Dvaadvacetiletý talent má v Leicesteru podepsaný kontrakt do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

4. Wilfred Ndidi (Nigérie) – 18 milionů eur Nigerijský záložník Wilfred Ndidi je následovníkem N'Gola Kantého v Leicesteru. Osmadvacetiletý borec přišel do klubu v létě roku 2017 za necelých 18 milionů eur z belgického Genku a okamžitě se stal jedním z klíčových hráčů mužstva. Ani on však nedokázal v ročníku 2022/23 zabránit pádu mužstva do druhé ligy. Peter Olayinka a jeho krajané. 12 nejlepších hráčů z Nigérie, kteří prošli českou ligou Ndidi je dynamický atlet, který je nesmírně silný ve vzdušných soubojích, má vynikající technické dovednosti, je pokaždé velmi dobře koncentrovaný. Umí výborně přihrát či vypálit na branku, ale také blokuje množství střel soupeře. V Leicesteru má podepsanou smlouvu do konce sezony 2026/27. V aktuálním ročníku odehrál v Premier League 15 utkání a zaznamenal čtyři asistence. Foto: Profimedia.cz

3. Wout Faes (Belgie) – 20 milionů eur Stoper Wout Faes je odchovancem Anderlechtu, ve slavném bruselském klubu však neodehrál mezi dospělými ani jedno utkání. Pořádně na sebe upozornil až v barvách Oostende, odkud v roce 2020 přestoupil za tři miliony eur do francouzské Remeše. O dva roky později nabral směr na britské ostrovy a za 17 milionů eur se upsal do roku 2027 Leicesteru. Liškám však nepomohl zachránit příslušnost v Premier League, ale zapracoval na tom, aby se klub co nejrychleji vrátil mezi elitu. A to se povedlo. Za Leicester odehrál v tomto ročníku Premier League 15 utkání a dal jednu branku. Jeho cenu odhaduje portál TransferMarkt na 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

2. Facundo Buonanotte (Argentina) – 22 milionů eur Argentinský ofenzivní záložník Facundo Buonanotte přišel nejprve v lednu roku 2023 z klubu Rosario Central na půlroční hostování do Brightonu a v létě pak do anglického celku za šest milionů eur přestoupil. V minulé sezoně nastupoval na hřiště pravidelně a v 37 ligových zápasech zaznamenal tři góly a jednu asistenci, před aktuálním ročníkem se ale nevešel do kádru „Racků" a putoval na hostování k „Liškám". Velké prachy za puberťáky. 8 nejdražších teenagerů v historii anglické Premier League Devatenáctiletý talent, který už dvakrát nastoupil v seniorském národním týmu Argentiny, se v Leicesteru ukazuje ve vynikajícím světle. Ve 13 zápasech se postaral o čtyři ligové góly a dvě asistence, dvakrát získal ocenění pro nejlepšího hráče utkání. Od května jeho tržní hodnota vystoupala podle portálu TransferMarkt o čtyři miliony eur a nyní činí 22 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

1. Bilal El Khannouss (Maroko) – 30 milionů eur Za více než 20 milionů eur realizovali manažeři Leicesteru na konci srpna transfer Bilala El Khannousse z Genku. Dvacetiletý záložník se narodil v Belgii a reprezentoval království v mládežnických kategoriích, před dvěma lety se ale rozhodl, že bude hrát v národním týmu Maroka, což mu umožňuje jeho původ. Za seniorskou reprezentaci severoafrické země už nastoupil k 18 zápasům. Tohle se fakt nepovedlo. 15 nejhorších přestupů v historii anglické Premier League V Premier League zatím odehrál 11 utkání, ale jen v šesti se ocitl v základní sestavě. Do statistik si zapsal jednu branku a asistenci, jednou získal ocenění pro nejlepšího hráče střetnutí. Je to kreativní středopolař, který má však problémy s disciplínou a jeho slabinou je zakončení. Přesto je momentálně s cenovkou 30 milionů eur nejdražším hráčem na soupisce Leicesteru. Foto: Profimedia.cz