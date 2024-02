Poklady z Istanbulu. Toto jsou nejdražší fotbalisté, kteří hrají za Galatasaray

Reprezentační stoper z Kolumbie začínal v Evropě v Ajaxu. Z Nizozemska se v roce 2017 přesunul za 42 milionů eur do Tottenhamu, odkud loni v létě přestoupil do Turecka. V Galatasarayi si sedmadvacetiletý Davinson Sánchez ještě pevné místo v sestavě nezískal, prostoru však dostává dost. Za národní tým Kolumbie odehrál už téměř 60 zápasů.

Jeden ze základních pilířů tureckého velkoklubu. Osmadvacetiletý reprezentant z Uruguaye má velmi pestrý fotbalový životopis. Hrával za Sampdorii, Atlético, Fiorentinu nebo Arsenal, který jej v roce 2018 kupoval za téměř třicet milionů eur. Do Turecka přestoupil v roce 2022, středový záložník patří k oporám týmu.

V mládežnických týmech reprezentoval Anglii. Dva zápasy si zahrál i za dospělý tým Albionu, pak ale začal nastupovat za národní výběr Pobřeží slonoviny. Jednatřicetiletý útočník, jenž prošel i Manchesterem United, dorazil do Turecka v létě z Crystal Palace. V lize už se v tomto ročníku trefil devětkrát.

Mauro Icardi – 20 mil. eur

Stejnou tržní cenu jako Tete má taky Mauro Icardi. Třicetiletý argentinský útočník přestoupil v roce 2020 z Interu Milán do PSG, které za něj zaplatilo 50 milionů eur. O dva roky později odešel na hostování do Galatasaraye, který z něj loni v létě udělal za deset milionů eur svého kmenového hráče. V aktuální sezoně zasáhl do 32 soutěžních zápasů, ve kterých dal 18 gólů a přidal sedm nahrávek.

Foto: Profimedia.cz