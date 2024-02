Poklady z Edenu. 5 nejdražších hráčů ze současného kádru Slavie podle portálu TransferMarkt

Čerstvě čřiadvacetiletý nigerijský obránce Igoh Ogbu se stal hráčem Slavie teprve loni a Pražané si ho nevyhlédli v norském Lilleströmu náhodou. Během dvou let v tomto klubu dokázal zvýšit svou tržní cenu desetinásobně a do Edenu přestupoval přibližně za 62 milionů korun. Univerzál, který může kromě postu stopera alternovat i na pozici pravého beka či jako defenzivní štít, podepsal smlouvu do roku 2026 a ve Slavii věří, že jeho hodnota může jít ještě hodně nahoru.

Útočník Matěj Jurásek debutoval v nejvyšší soutěži dospělých už v ročníku 2020/21. V dresu pražské Slavie dostal šanci ve dvou zápasech. Následně byl z Edenu vyexpedován na hostování do konce sezony do Karviné, kde navzdory nízkému věku sbíral cenné minuty mezi zkušenými hráči. Na jaře roku 2022 pak hostoval ve Vlašimi.

3. David Zima (23 let) – cca 100 milionů korun

Ještě v roce 2020 o Davidovi Zimovi v Evropě věděl jen málokdo a jeho tržní cenu vyjadřoval portál TransferMarkt cifrou 400 tisíc eur. O dvanáct měsíců později vystřelila hodnota slávistického stopera téměř na dvacetinásobek a blížila se dvěma stům milionů korun. Předloni v srpnu přestoupil za necelých šest milionů eur do italského Turína, kde podepsal smlouvu do roku 2025. V minulé sezoně Serie A nastoupil jen do devíti utkání a pouze čtyřikrát byl v základní sestavě. V aktuálním ročníku odehrál jenom 88 ligových minut v pěti zápasech Serie A jako střídající hráč. Protože chtěl hrát a ne jen leštit lavičku, vrátil se na konci ledna do Edenu, kdy by rád restartoval zaseknutou kariéru.

