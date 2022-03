Poklady z Edenu. 10 nejdražších hráčů ze současného kádru Slavie podle portálu TransferMarkt

Loni v květnu si záložník Daniel Samek odbyl premiéru ve Fortuna lize a do konce minulé sezony pak zvládl ještě jedno střetnutí – obě v základní sestavě. V současném ročníku byl na hřišti sedmnáctkrát, z toho desetkrát figuroval v zahajovací jedenáctce. Do statistik si zapsal tři góly a stejný počet nahrávek. V 18 letech patří mezi nejmladší hráče v nejvyšší soutěži, ale aktuální tržní cenou je daleko před mnohem zkušenějšími borci. Portál TransferMarkt ji vyčísluje na 2,2 milionu eur.

9. Michael Krmenčík (29 let) – 2,5 milionu eur

Michael Krmenčík nepatří ke kmenovým hráčům Slavie, jelikož je v Edenu pouze na hostování z Brugg. Někdejší kanonýr Viktorie Plzeň zamířil na svou první zahraniční štaci předloni v lednu, ale v novém působišti se neprosadil. nejdříve hostoval v řeckém PAOKu Soluň a od loňského léta byl zapůjčen do Slavie. Po sezoně by se měl vrátit do Belgie, kde má smlouvu do konce ročníku 2022/23. Za poslední dva roky klesla jeho tržní cena podle portálu TransferMarkt o dva miliony eur a nyní je na hodnotě dva a půl milionu eur.

Foto: Profimedia.cz