Poklady z druhé ligy. 4 afričtí fotbalisté, kteří si mohou na jaře vykopat angažmá ve Fortuna lize

Z druhé ligy už se v minulosti dokázala řada afrických fotbalistů propracovat do Fortuna ligy. Namátkou můžeme zmínit třeba Abdallaha Simu či Fortune Basseyho. A další borci na tom pilně pracují. V následujících kapitolách najdete čtyři hráče z černého kontinentu, kteří si v jarní části sezony mohou říct o angažmá v nejvyšší soutěži.

Kelvin Boateng (Ghana) – MFK Karviná Dvaadvacetiletý útočník Kelvin Boateng bude podle portálu TransferMarkt vůbec nejdražším cizincem v jarní části druhé ligy (350 tisíc eur). Ghanský rychlík přišel do Karviné na hostování do konce sezony ze Spartaku Trnava, za který na podzim odehrál 16 ligových utkání a vstřelil jeden gól. Na Slovensko zamířil v roce 2021 po třech letech strávených v portugalském Avesu a smlouvu tam má podepsanou do konce sezony 2023/24. Pokud by na sebe ale významně upozornil během jara v dresu Karviné, možná by ho mohl zlákat některý z klubů v elitní české lize. Foto: MFK Karviná

Bienvenue Kanakimana (Burundi) – MFK Vyškov Útočník Bienvenue Kanakimana přišel do Vyškova už před čtyřmi lety z klubu Aigle Nor ze své domoviny, tedy z Burundi. Moravský oddíl však jeho potenciálu nevyužíval a odeslal ho postupně na hostování do čtyř různých klubů. V aktuálním ročníku však dostal třiadvacetiletý forvard pořádnou šanci a ukazuje, že v něm dříme solidní potenciál. Během podzimní části druholigové sezony se objevil v 16 zápasech, nastřílel devět branek a na dva další nahrál spoluhráčům. I díky jeho výkonům je před startem jara na druhém místě tabulky. Foto: MFK Vyškov

Adekele Akinyemi (Nigérie) - MFK Karviná Jednou ze zimních posil Karviné se stal nigerisjý útočník Adekele Akinyemi. Čtyřiadvacetiletý hrčák by měl mužstvu zajistit potřebné góly v boji o postup do nejvyšší soutěže. Do České republiky přišel z albánské první ligy, kde působil v dresu klubu KF Laci. V podzimní části sezony odehrál 19 zápasů a nastřílel šest branek. Podle portálu TransferMarkt činí jeho tržní cena čtvrt milionu eur. Foto: MFK Karviná