Poklady z 2. ligy. 5 nejdražších fotbalistů podle portálu TransferMarkt, kteří působí v anglické Championship

Jen jediný hráč v české nejvyšší fotbalové soutěži má momentálně hodnotu přes deset milionů eur. Jenže ani odhadovaná cena 19 milionů eur by neudělala v tuto chvíli z Adama Hložka nejcennějšího hráče ve druhé anglické lize. V ní aktuálně najdeme 15 borců, kteří stojí podle portálu TransferMarkt aspoň deset milionů eur. V následujících kapitolách najdete pětici těch nejdražších.

4. – 5. Philip Billing (AFC Bournemouth) – 16 milionů eur Dánský záložník Philip Billing se ještě v teenagerovském věku vydal na britské ostrovy a vyzrával v akademii Huddersfieldu. S mužstvem dokázal v sezoně 2016/17 vybojovat postup do Premier League, kde pak odehrál dvě povedené sezony. V roce 2019 zamířil za 15 milionů liber do současného působiště v Bournemouthu, kde stal jednou z největších opor. Mužstvo však sestoupilo o soutěž níž a nyní hraje už druhým rokem v Championship. I díky skvělým výkonům pětadvacetiletého borce se však fanoušci Bournemouthu mohou těšit na návrat mezi anglickou elitu. Mužstvo figuruje na druhém místě tabulky a má velmi dobře nakročenu k přímému postupu. Billing zažívá vynikající sezonu – ve 30 zápasech už nastřílel osm branek a zaznamenal sedm asistencí. klubu má smlouvu do roku 2024 a jeho cena činí podle portálu TransferMarkt 16 milionů eur a je na vzestupu. Foto: Profimedia.cz

4. – 5. David Brooks (AFC Bournemouth) – 16 milionů eur Čtyřiadvacetiletý velšský reprezentant David Brooks býval členem mládežnické akademie Manchesteru City, odkud se v 17 letech přesunul do Sheffiledu United. V tomto klubu pak začal hrát ještě v tanagerském věku mezi dospělými a pomohl mužstvu ze třetí anglické ligy do Championship. V létě roku 2018 si Brookse pořídil do kádru Bournemouth a v dresu tohoto klubu se porvé objevil v Premier League. Jeho slibný rozlet však zastavilo v sezoně 2019/20 vážné zranění kotníku a následná operace, po níž byl téměř rok mimo hru. I kvůli jeho absenci se mužstvo poroučelo do druhé ligy. Když už se zdálo, že se může opět věnovat fotbalu a rozvíjet svůj talent, přišla velká rána – loni v říjnu lékaři diagnostikovali zhoubné nádorové onemocnění lympafické tkáně. Není divu, že jeho tržní cena klesá dolů, i tak ale podle portálu TransferMarkt činí 16 milionů eur. Nejvýše byla před třemi lety, kdy se vyšplhala na 30 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Sander Berge (Sheffield United) – 18 milionů eur Norský středopolař Sander Berge se v 19 letech přesunul ze severu Evropy do Belgie a od roku 2017 hájil barvy Genku. O tři roky později se stěhoval na britské ostrovy, kde podepsal smlouvu na čtyři a půl roku se Sheffieldem United. Téměř dvoumetrový obr se rychle zařadil mezi opory mužstva, jeho pádu z Premier League do druhé anglické ligy ale nezabránil. V aktuálním ročníku patří opět k nejlepším hráčům celku a jedním z důvodů, proč United bojují o návrat mezi elitu. V tuto chvíli figuruje tým na páté příčce tabulky, která zajišťuje účast v play-off o postup. Berge odehrál 23 utkání, vstřelil čtyři góly a zaznamenal jednu asistenci. Foto: Profimedia.cz

2. – 3. Aleksandar Mitrovič (Fulham) – 18 milionů eur Vysoký srbský forvard Aleksandar Mitrovič přestoupil v roce 2013 za pět milionů eur z Partizanu Bělehrad do Anderlechtu. O dva roky později ho za 18,5 milionu eur získal Newcastle, kde si od něho hodně slibovali, jenže klub sestoupil z Premier League a v zimě roku 2018 zamířil do Fulhamu – nejdříve na hostování, které se v létě změnilo v přestup za téměř 25 milionů eur. Také s Fulhamem, kde má sedmadvacetiletý borec podepsanou smlouvu až do roku 2026, zažil pád z Premier League, a to dokonce dvakrát. V roce 2020 však pomohl mužstvu k návratu mezi elitu 26 góly ve 40 zápasech, po jediné sezoně mezi nejlepšími však přišel opět pád do Championship. Aktuální ročník ho však zastihl ve fantastické formě – v 35 zápasech nastřílel 35 branek a přidal k nim sedm nahrávek. Jeho tržní cena jde nyní opět nahoru a portál TransferMarkt ji vyčísluje na 18 milionů eur. Foto: Profimedia.cz