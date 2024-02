Poklady z 2. ligy. 4 nejdražší fotbalisté podle portálu TransferMarkt, kteří působí v anglické Championship

Část 1 / 5



Pět hráčů v české Fortuna lize má momentálně hodnotu pět milionů eur. Tato odhadovaná tržní cena by je však řadila až do osmé desítky nejcennějších fotbalistů ve druhé anglické lize. V ní aktuálně najdeme čtyři borce, kteří stojí podle portálu TransferMarkt aspoň 20 milionů eur. Najdete je v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 5 3. – 4. Wout Faes (Leicester City) – 20 milionů eur Stoper Wout Faes je odchovancem Anderlechtu, ve slavním bruselském klubu však neodehrál mezi dospělými ani jedno utkání. Pořádně na sebe upozornil až v barvách Oostende, odkud v roce 2020 přestoupil za tři miliony eur do francouzského Stade Reims. O dva roky později nabral směr na britské ostrovy a za 17 milionů eur se upsal do roku 2027 Leicesteru. Liškám však nepomohl zahránit příslušnost v Premier League, a tak nyní pracuje na tom, aby se klub co nejrychleji vrátil mezi elitu. Zatím to vypadá nadějně a Leicester je i díky skvělým výkonům pětadvacetiletého belgického reprezentanta na nejlepší cestě zpět do nejvyšší soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 5 3. – 4. Kyle Walker-Peters (Southampton) – 20 milionů eur Šestadvacetiletý obránce Kyle-Walker-Peters býval stálým členem mládežnických výběrů Albionu a na kontě má i dva starty v seniorské reprezentaci. Londýnský rodák prošel akademií Tottenhamu, za který mezi lety 2017 až 2019 odehrál i 12 utkání v Premier League. Následně byl vyexpedován na hostování do Southamptonu, kam v létě roku 2020 za více než 13 milionů eur přestoupil. Byli v hledáčku. 6 hráčů Arsenalu, o které se v lednovém přestupním termínu zajímala konkurence Okamžitě se stal jedním z klíčových hráčů týmu, ale v sezoně 2022/23 ani jeho kvalitní výkony nezabránily sestupu Saints do druhé nejvyšší soutěže. V mužstvu je naprosto nepostradatelným hráčem a na hřišti pravidelně tráví veškerý čas od první do poslední minuty. Má velkou zásluhu, že mančaft bojuje o návrat mezi elitu. V klubu má podepsanou smlouvu do roku 2025. V lednu se o jeho podpis zajímala Chelsea, ale nepochodila. Pokud by však Southampton nedokázal postoupit zpět do Premier League, najde se dost dalších zájemců, kteří by ho chtěli přetáhnout. Podle portálu TransferMarkt by si v tom případě měli připravit kolem 20 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 5 2. Taylor Harwood-Bellis (Southampton) – 22 milionů eur Taylor Harwood-Bellis je rodákem ze Stockportu, ale už od šesti let se učil fotbalovému řemeslu v akademii Manchesteru City. Experti a skauti ho často srovnávali s legendou Chelsea Johnem Terrym. Už v osmnácti letech byl překvapivě vyzrálým fotbalistou. Nyní je mu 22 let, ale ještě nedostal šanci v Premier League. Citizens jej zatím lifrují z hostování na hostování a momentálně je v Southamptonu, kde patří k pilířům sestavy. Ve smlouvě je klauzule o povinné odkupu za přesně daných podmínek po skončení aktuální sezony. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 5 1. Kiernan Dewsbury-Hall (Leicester City) – 30 milionů eur Kiernan Dewsbury-Hall je rodákem z Leicesteru, vyrostl v místní fotbalové akademii a klubu je věrný dosud. Pětadvacetiletý středopolař je momentálně jednou z největších hvězd Championship a není divu, že po jeho podpisu prahne nejeden klub z Premier League. V lednu se psalo o zájmu Arsenalu a Brightonu, nakonec však Dewsbury-Hall zůstal v mateřském klubu, kde má podepsanou smlouvu do konce ročníku 2026/27. Pokud by v létě přestupoval, pak by to byl drahý obchod – portál TransferMarkt jej nyní oceňuje na 30 milionů eur. Foto: Profimedia.cz