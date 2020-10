Pohyby ve Slavii ještě nekončí. Musíme někoho přivést, říká trenér Trpišovský

Sen o postupu do Ligy mistrů se Slavii po porážce 1:4 s dánským Midtjyllandem rozplynul. Hned poté navíc vyšlo najevo, že z Edenu odchází do West Hamu klíčový obránce Vladimír Coufal, za něhož sešívaní získají více než 160 milionů korun. „Na můj vkus už je toho strašně moc, těžko ale Vláďovi bránit,“ uvedl pro portál iSport.cz trenér Jindřich Trpišovský. „Musíme se teď ale zaměřit na to, abychom taky dokázali hráče přivádět. Prodáváme reprezentanty, klíčové hráče a v Evropské lize budeme mít ambice,“ dodal.

Ve Slavii působí několik hráčů, kteří by Coufala v sestavě mohli nahradit, vedení klubu se ale nejspíš poohlédne ještě jinde. „Musíme někoho přivést, pevně doufám, že někdo přijde. Vláďa byl pilíř, hrál skoro všechno, je to obrovská ztráta, která navazuje na předchozí odchody,“ tvrdí Trpišovský.

Trenér Slavie by si nepřál „jen“ jednu, ale ideálně hned dvě nové tváře. „Teď se modlím, aby přišel jeden, nebo líp dva hráči za Vláďu Coufala, kteří by atakovali základní sestavu, abychom měli možnost v Evropské lize uspět, dostat se na první, nebo druhé místo ve skupině a pokračovat na jaře, být v kontaktu s českou špičkou. Na to potřebujeme mít odpovídající kádr,“ uvedl Trpišovský.

Další dny na přestupovém trhu tak nejspíš budou ještě hodně zajímavé.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia