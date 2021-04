Pohroma pro Arsenal, před odvetou se Slavií počítá ztráty. Kdo každý je mimo hru?

Úvodní bitva mezi Arsenalem a Slavií skončila remízou 1:1 - tedy výsledkem, který Pražanům dává dobrou pozici před domácí odvetou. Tím spíš, když do čtvrtečního duelu možná nezasáhne několik klíčových hráčů Kanonýrů. Kdo je mimo hru? A čí start je nejistý? Podívejte se na následující kapitoly a zjistíte to.

„Má problém se stehnem a poslední věc, kterou bychom potřebovali, je další zranění," prohlásil na hráčovu adresu kouč Arsenalu Mikel Arteta. Jak to tedy se Sakou bude ve čtvrtek? „Doufejme, že to nebude vážné, ale zatím opravdu nedokážu říct, jestli ho před čtvrtkem dáme dohromady,“ dodal Arteta.

Devatenáctiletý anglický reprezentant je nejnovějším přírůstkem na marodce Arsenalu. Bukayo Saka zasáhl ještě do posledního duelu proti Sheffieldu, jenže duel kvůli zranění nedohrál. Odstoupil v něm po necelých sedmdesáti minutách.

Mimo hru je také David Luiz. Třiatřicetiletý stoper, jenž do Arsenalu přišel v létě roku 2019 z Chelsea, nehraje od konce března. Brazilský bek totiž musel na drobnou operaci kolene a na hřiště se ještě nevrátil. Nestihl úvodní zápas se Slavií a hrát nebude ani tentokrát.

Proti Slavii si v úvodním duelu nezahrál ani Kieran Tierney a také on bude mimo hru i ve čtvrtek. Třiadvacetiletý skotský krajní bek přitom Arsenalu hodně chybí a pokud je fit, tak si drží pevné místo v sestavě. Teď v ní ale není kvůli problémům s kolenem, což jej možná vyřadí až do konce sezony.

Kreativní středopolař v úvodním duelu se Slavií nastoupil v základní sestavě, je však otázkou, zda bude hrát i v Edenu. Dvacetiletý Angličan totiž nezasáhl do posledního ligového utkání proti Sheffieldu a kvůli zdravotním problémům možná bude mimo hru i ve čtvrtek.

Další ztráty

To ale nemusí být všechno. Utkání proti Sheffieldu nedohrál ani mladý Brazilec Gabriel Martinelli, jenž však později ujišťoval, že na čtvrtek bude připraven. A do posledního ligového duelu nezasáhl ani kapitán Arsenalu Pierre-Emerick Aubameyang (na snímku) - prý kvůli chřipce. Bude hrát v Edenu? „Necítil se dobře, netrénoval, ale za jeden, dva dny by měl být v pořádku," dodal Arteta.

Foto: Profimedia.cz