POHLEDEM SOUPEŘE: Toto jsou 4 nejlepší obránci v NHL nad 30 let podle Kevina Shattenkirka

Když chcete vědět, kdo je nejlepším hráčem na daném postu, zeptejte se rovnou hokejistů. Tak nějak to pojali na portálu The Players Tribune, kde dostal slovo Kevin Shattenkirk, vítěz Stanley Cupu z roku 2020. Třiatřicetiletý Američan, který nyní hájí barvy Anaheimu, vybral čtyři defenzivní esa starší 30 let, jež považuje za nejlepší v soutěži. Najdete je v následujících kapitolách.