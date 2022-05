Pohádkové výplaty. 8 hráčů z anglické Premier League, kteří si v sezoně 2021/22 vydělali nejvíc peněz

Premier League je nejprestižnější a nejsledovanější národní fotbalovou ligou na světě. Tomu také odpovídají platy největších hvězd, které v ní působí. V následujících kapitolách najdete osm borců, kteří v nedávno skončené sezoně pobírali největší ranec peněz.

7. – 8. Jack Grealish (Manchester City) – 15,6 milionu liber Věk: 26 let

Post: útočník

Smlouva: 6 let – 93,6 milionu liber (vyprší v roce 2027) Už v průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se nejdražším britským fotbalistou. Žádný jiný klub z Premier League za posilu nezaplatil víc peněz. Borci, kterým to „fotbalově“ myslí. Toto je 10 nejtvořivějších hráčů současnosti Grealish vstřelil v 26 zápasech, do kterých v nedávno skončené sezoně Premier Legue nastoupil (dvaadvacetkrát v základní sestavě), tři branky a k nim přidal tři gólové nahrávky. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoleduje spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Raheem Sterling (Manchester City) – 15,6 milionu liber Věk: 27 let

Post: útočník

Smlouva: 4 roky – 62,4 milionu liber (vyprší v roce 2023) Raheem Sterling střílí od roku 2015 góly v dresu Manchesteru City, čímž si u fanoušků Liverpoolu vysloužil zařazení do škatulky „zrádce“, protože k arabským šejkům odešel především kvůli nadstandardně tučné výplatě. Vypadá to ale, že peníze, které za něho Citizens vynaložili a jež mu platí na účet, se vyplácejí. Vyrostla z něho jedna z nejzářivějších hvězd Premier League i světového fotbalu. Foto: Profimedia.cz

6. Romelu Lukaku (Chelsea) – 16,9 milionu liber Věk: 29 let

Post: útočník

Smlouva: 5 let – 84,5 milionu liber (vyprší v roce 2026) Belgický snajpr Romelu Lukaku přestoupil loni v létě z Interu Milán za 113 milionů eur do Chelsea, ale v londýnském klubu panuje z jeho výkonů zklamání a v médiích se horlivě spekuluje o jeho odchodu ze Stamford Bridge. Psalo se o návratu do Interu, ale také o přestupu do milánského AC. 3 hvězdy, které chce mít v týmu trenér Antonio Conte, pokud převezme Paris Saint-Germain Nyní se objevují zvěsti, že pokud by se stal novým koučem PSG Antonio Conte, devětadvacetiletého borce by chtěl mít v kádru francouzského šampiona. Nepovedená sezona cenu urostlého forvarda srazila dolů, portál TransferMarkt ji nyní vyčísluje na 85 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

5. Raphaël Varane (Manchester United – 17,68 milionu liber Věk: 29 let

Post: obránce

Smlouva: 4 roky – 70,72 milionu liber (vyprší v roce 2025) Loni v létě se Manchester United rozhodl posílit střed obrany a koupil za 40 milionů eur z Realu Madrid francouzského reprezentanta Raphaëla Varaneho. Mistr světa ze šampionátu v Rusku dostal k podpisu čtyřletou smlouvu s celkovým plněním ve výši více než 70 milionů liber. Úvodní sezona na Old Trafford se mu ale nepovedla, jak fanoušci vzhledem k jeho pověsti a výši platu očekávali. Foto: Profimedia.cz

4. Jadon Sancho (Manchester United) – 18,2 milionu liber Věk: 22 let

Post: útočník

Smlouva: 5 let – 91 milionů liber (vyprší v roce 2026, součástí je opce na sezonu 2026/27) Jadonovi Sanchovi bylo teprve 14 let, když za něho Manchester City zaplatil Watfordu 65 tisíc liber. Šikovný útočník svou hodnotu záhy zmnohonásobil, protože v létě roku 2017 za něho Borussia Dortmund zaplatila téměř devět milionů eur. Začínal sice jako obránce, ale prokousal se až na post ofenzivního záložníka či útočníka. Nevyšlo to. 6 hvězd z německé Bundesligy, které po přestupu do Premier League pohořely Velká část fotbalových expertů mínila, že v jeho osobě roste Anglii výjimečný hráč. V Dortmundu vyrostl ve hvězdu první velikosti a loni v létě přestoupil za 73 milionů liber do Manchesteru United. Od té doby zaznamenal v 29 ligových zápasech jen tři góly a tři asistence. Jeho bídné výkony už kritizovali mnozí odborníci a kouč anglické reprezentace ho vynechal i z poslední nominace. Vzhledem k tomu, že je mu teprve 22 let, je ještě šance, že se probere a naváže na někdejší formu, zatím je ale obrovským zklamáním. Foto: Profimedia.cz

3. David De Gea (Manchester United) – 19,5 milionu liber Věk: 31 let

Post: brankář

Smlouva: 6 let – 117 milionů liber (vyprší v roce 2023, součástí je opce na sezonu 2023/24) David De Gea si prožil po příchodu trenéra Davida Moyese do Manchesteru United v ročníku 2013/14 krušné období. Mnozí fanoušci se tehdy dokonce ptali, čím že mladý Španěl tolik zaujal bývalého manažera Alexe Fergusona, který za něho v roce 2011 vyklopil Atlétiku Madrid 18 milionů liber. De Gea byl často kritizován, že dělá hloupé chyby, ale na konci sezony byl navzdory tomu jedním z mála hráčů, který v Manchesteru snesl přísnější měřítka. Muži pod palbou. 11 gólmanů, kteří pochytali v aktuální sezoně anglické Premier League nejvíc střel V dalších letech byl De Gea jednou z klíčových postav týmu a výkony United stály hodně na jeho schopnostech. V aktuálním ročníku odchytal všech 38 ligových zápasů a inkasoval v nich 57 gólů. Podle mnoha odborníků míval De Gea v nedávné minulosti možná nejlepší reflexy ze všech brankářů, už to ale není tak docela pravda. Jeho hvězda (zřejmě) pomalu hasne. V Manchesteru United má podepsanou smlouvu do roku 2023, ale na Old Trafford už se asi poohlížejí o jeho náhradě. Foto: Profimedia.cz

2. Kevin De Bruyne (Manchester City) – 20,8 milionu liber Věk: 30 let

Post: záložník

Smlouva: 5 let – 104 milionů liber (vyprší v roce 2025) Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Třicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že už několik let patří k nejlepším hráčům v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. Foto: Prfimedia.cz