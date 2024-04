Pohádkové výplaty. 15 hráčů z anglické Premier League, kteří si v sezoně 2023/24 vydělají nejvíc peněz

Kdo je nejlépe placeným fotbalistou v anglické Premier League? Pokud vám instinkt napovídá, že by to mohl být Bukayo Saka, Virgil van Dijk nebo Bruno Fernandes, tak jste na omylu.



Premier League je nejprestižnější a nejsledovanější národní fotbalovou ligou na světě. Tomu také odpovídají platy největších hvězd, které v ní působí. V následujících kapitolách najdete 15 borců, kteří si v aktuální sezoně vydělají největší ranec peněz.

12. – 15. Reece James (Chelsea) – 13 milionů liber Moc talentovanějších pravých beků, kteří mohou alternovat i na pozici pravého defenzivního záložníka, na světě nenajdete. Čtyřiadvacetiletý Angličan Reece James je odchovancem akademie Chelsea a na Stamford Bridge už kroutí pátou sezonu. Ty předchozí se mu povedly. Podílel se během nich na jízdě Blues v Lize mistrů, třikrát pomohl k zisku FA Cupu a vybojoval si místo v reprezentaci. V té současné se ale vezl s průměrnou formou mužstva. Od poloviny prosince je navíc na marodce. „Já jsem klub!" Toto jsou nejvěrnější hráči z každého týmu v anglické Premier League Je to silný a dynamický fotbalista s perfektní přihrávkou, slušný driblér, který umí podržet balon a zklidnit hru či založit rychlý útok. V každém okamžiku utkání je stoprocentně soustředěný. Pro Chelsea by mohl být v příštích letech klíčovým hráčem. Jeho aktuálně deklarovaná tržní cena, která je na hodnotě 50 milionů eur. Smlouvu v klubu má podepsanou do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

12. – 15. John Stones (Manchester City) – 13 milionů liber Anglický reprezentant John Stones má 29 let a v Premier League už kroutí jedenáctou sezonu. A ne náhodou se o něho v minulosti zajímaly ty nejbohatší kluby jako Chelsea či oba giganti z Manchesteru. Dalo se čekat, že tehdejší kouč Evertonu Roberto Martinez svou mladou hvězdu neudrží v kádru a to se také stalo - v srpnu 2016 zamířil za 55,6 milionu liber do Manchesteru City, kde navázal na parádní výkony z liverpoolského klubu. Everton na hráči pořádně vydělal, protože z Barnsley ho v lednu 2013 získal za pouhé tři miliony liber. Foto: Profimedia.cz

12. – 15. Anthony Martial (Manchester United) – 13 milionů liber Když na konci léta roku 2015 přivedl manažer Manchesteru United Louis van Gaal na Old Trafford francouzského reprezentanta Anthonyho Martiala, asi ani netušil, jak šťastný tah provedl. Tehdy devatenáctiletý útočník, za něhož anglický klub poslal do Monaka přes 60 milionů eur, se okamžitě adaptoval na ostrovní fotbal a svými výkony nadchl fanoušky i experty. Velké prachy za puberťáky. 8 nejdražších teenagerů v historii anglické Premier League Debut v dresu Red Devils si Martial odbyl 12. září 2015, kdy na Old Trafford vystřídal v 65. minutě Juana Matu a o 21 minut později pečetil svým premiérovým gólem v anglické lize vítězství domácího týmu nad Liverpoolem na konečných 3:1. Další dvě trefy přidal o týden později na hřišti Southamptonu a stal se teprve třetím fotbalistou v historii Manchesteru United, jemuž se povedlo skórovat v úvodních dvou duelech Premier League, do kterých nastoupil. V posledních letech je však za královský plat velmi často na marodce. Po sezoně mu vyprší kontrakt a nejspíš odejde z Old Trafford pryč. Foto: Profimedia.cz

12. – 15. Mason Mount (Manchester United) – 13 milionů liber Není příliš obvyklé, aby se do prvního týmu Chelsea probojoval odchovanec klubové akademie, ale Masonovi Mountovi se to povedlo. Talentovaný borec patřil čtyři roky do základní sestavy mužstva. Loni v létě však avizoval, že chce ze Stamford Bridge odejít a nakonec se upsal na pět let s opcí na další sezonu Manchesteru United, který za něj musel vytáhnout z pokladny skoro 65 milionů eur. Stáli 35 milionů eur a víc. 29 nejdražších nákupů v historii Manchesteru United Mount umí parádně zahrávat přímé kopy a dovede vytvářet pro spoluhráče gólové šance. Místo si vybojoval i v seniorském národním týmu Anglie a nyní už má na kontě 36 reprezentačních zápasů a pět gólů. Foto: Profimedia.cz

11. Gabriel Jesus (Arsenal) – 13,78 milionu liber Když trenér nechal (občas) sedět na lavičce takového borce, jakým byl Sergio Agüero, musel mít za něho k dispozici někoho opravdu výjimečného. Přesně takovým hráčem byl Brazilec Gabriel Jesus, jehož Manchester City získal v roce 2017 za 32 milionů eur z klubu Palmeiras. V době přestupu mu bylo pouhých 19 let, ale už tehdy bylo zřejmé, že z něj může vyrůst obrovská fotbalová superstar. Jak by mohla vypadat ideální sestava z hráčů West Hamu a Arsenalu? Na české hráče by v ní nezbylo místo Jen 175 centimetrů vysoký „kanárek" je typem dokonalého moderního útočníka - není sice nejrychlejší, ale je skvěle technicky disponovaný, inteligentní a smrtelně nebezpečný pro každou obranu i brankáře. Předloni v létě změnil dres a upsal se do roku 2027 Arsenalu. V rozletu ho však brzdí nejrůznější zranění. Od roku 2017 už promarodil v součtu téměř 14 měsíců a přišel o více než 70 zápasů. Přesto je jeho cena hodně vysoko – portál TransferMarkt ji vyčísluje na 70 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

10. Kai Havertz (Arsenal) – 14,56 milionu liber Záložník či útočník Kai Havertz patří mezi hráče, jejichž tržní hodnota během angažmá v Leverkusenu vyskočila pořádně nahoru. Talentovaný Němec býval často srovnáván s Mesutem Özilem, ale toto přirovnání v řadě faktorů pokulhává. Havertz je silovým typem hráče. S výškou přes 190 centimetrů je nesmírně silný v hlavičkových situacích, je to ale také vynikající driblér a perfektní nahrávač. O jeho podpis byl na fotbalovém trhu eminentní zájem, nakonec jej umístil na smlouvu předloženou londýnskou Chelsea, která poslala v září roku 2020 do Leverkusenu rovných 80 milionů eur, a on se na Stamford Bridge upsal na pět let. Tvůrci hry Arsenalu. 5 nejtvořivějších hráčů podle počtu klíčových nahrávek v aktuální sezoně Premier League Výkony německého borce však zůstaly za očekáváním. Občas ukázal záblesky velkého talentu, někdy ale na hřišti připomínal spíše ztracené štěně. To se změnilo po loňském přesunu na Emirates Stadium. Arsenal zaplatil Cheslea za Havertze 75 milionů eur a získal v jeho osobě důležitý pilíř týmu. Čtyřiadvacetiletý borec patří k nejkreativnějším fotbalistům v anglické Premier League. Foto: Profimedia.cz

9. Enzo Fernández (Chelsea) – 15,47 milionu liber Titul mistra světa má pořádnou hodnotu a dopad na individuální ceny hráčů, kteří jej vybojovali. Když se na konci roku 2022 podílel záložník Enzo Fernández na argentinském triumfu na šampionátu v Kataru, vystřelila jeho tržní cena k hranici stovky milionů eur. Tehdy byl čerstvě hráčem portugalské Benfiky Lisabon, kam přišel v létě roku 2022 za téměř 45 milionů eur z River Plate. Jen pár týdnů po úspěšném turnaji se stěhoval za 121 milionů eur na Stamford Bridge, kde podepsal neobvykle dlouhý kontrakt až do roku 2031. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Jack Grealish (Manchester City) – 15,6 milionu liber Už v průběhu ročníku 2020/21 bylo jasné, že Aston Villa jen těžko udrží svou hvězdu – útočníka či záložníka Jacka Grealishe. Talentovaný borec s irskými kořeny je odchovancem klubu a měl v něm podepsanou smlouvu do roku 2025, ale o jeho služby se ucházela řada bohatých a slavných konkurentů. Boj o jeho podpis nakonec vyhrál Manchester City, kam přestoupil za sto milionů liber a stal se v tu chvíli nejdražším britským fotbalistou. Kreativní elita. 8 nejtvořivějších hráčů v aktuální sezoně anglické Premier League Grealish už dvakrát už týmu pomohl k anglickému titulu a také k vítězství v Lize mistrů. Je to borec s mocným tahem do šestnáctky, takže si vykoledává spoustu faulů od protivníků. Umí báječně přihrávat, je technicky na výši, perfektně dokáže udržet balon. Jeho tržní cena je momentálně odhadována na 65 milionů eur. Foto: Profimedia.cz

7. – 8. Marcus Rashford (Manchester United) – 15,6 milionu liber Marcus Rashford vlétl na scénu v Premier League v průběhu sezony 2015/16 a okamžitě na sebe upoutal velkou pozornost. Necelé čtyři měsíce poté, co debutoval v dresu Manchesteru United, už dostal první šanci v seniorské reprezentaci Albionu a zahrál si také na Euru ve Francii. Stal se tehdy ve věku 18 let a 228 dní nejmladším hráčem, který reprezentoval Anglii na evropském šampionátu. Na Old Trafford se stal Rashford nepostradatelným, fantasticky se mu povedla minulá sezona, ale v té současné už to tak slavné není. Budou si balit kufry? 7 hráčů, kteří by v létě mohli opustit Manchester United Vzhledem k tomu, že Kylian Mbappé odejde v létě z Paris Saint-Germain do Realu Madrid, spekuluje se o tom, že by ho měl v Parku Princů nahradit. Portál TransferMark uvádí, že má hodnotu 60 milionů eur. V Manchesteru by takový obchod nejspíš přivítali, protože by se zbavili břemene Rashfordova týdenního platu ve výši 300 tisíc liber týdně, tedy téměř 16 milionů liber ročně. Smlouvu má podepsanou až do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

6. Raheem Sterling (Chelsea) – 16,9 milionu liber Raheem Sterling si po odchodu do Manchesteru City v roce 2015 u fanoušků Liverpoolu vysloužil zařazení do škatulky „zrádce", protože k arabským šejkům odešel především kvůli nadstandardně tučné výplatě. Peníze, které za něho Citizens vynaložili a jež mu platili na účet, se ale vyplácely. S klubem vybojoval čtyři anglické tituly a sedm dalších trofejí. Numero pro vyvolené. 14 nejlepších fotbalistů, kteří nosili (či nosí) na dresu mýtické číslo 7 V současném působišti v Chelsea, kam přestoupil v roce 2022 a díky pětileté smlouvě si ještě víc polepšil oproti platu z předchozího angažmá, se však zatím žádného úspěchu nedočkal. Na mezinárodní scéně odehrál za národní tým přes osm desítek utkání a ve sbírce má stříbro z mistrovství Evropy a bronz z Ligy národů. Vyrostla z něho jedna z nejzářivějších hvězd Premier League i světového fotbalu. Foto: Profimedia.cz

5. Raphaël Varane (Manchester United) – 17,68 milionu liber Francouzský stoper a mistr světa ze šampionátu v Rusku Raphaël Varane přišel v roce 2011 do Realu Madrid z Racingu Lens a na San Bernabeu vydržel dlouhých deset let, během nichž zažil nadvládu několika trenérů, ale také se podílel na zisku tří ligových titulů, čtyřech triumfech v Lize mi

Pokračování 13 / 16 3. – 4. Casemiro (Manchester United) – 18,2 milionu liber Brazilec Casemiro byl až do konce sezony 2021/22 motorem Realu Madrid. Součástí Bílého baletu byl od roku 2013, jen v sezoně 2014/15 si odskočil na hostování do portugalského Porta. Na San Bernabeu se radoval ze tří titulů ve španělské La Lize, jednou vyhrál pohár Copa del Rey, třikrát národní Superpohár a pětkrát se podepsal pod triumfem v Lize mistrů. Navíc se podílel třikrát na vítězství na mistrovství světa klubů. Real opouštěl v roli klubové legendy za více než 70 milionů eur a za další výzvou mířil do Manchesteru United. Zatraceně cenné zboží. Toto je 22 nejdražších brazilských fotbalistů všech dob Podle anglického tisku jsou však jeho dny na Old Trafford sečteny. Na jeho post by měl přijít Francouz Khéphren Thuram z Nice a dvaatřicetiletý kanárek by se mohl posunout o dům dál. Pořád má ještě slušnou kvalitu a o jeho podpis bude jistě zájem. Portál TransferMarkt vyčísluje jeho cenu na 30 milionů eur. Problémem by ale mohl být jeho plat, který je třetím nejvyšším v Premier League. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 16 3. – 4. Mohamed Salah (Liverpool) – 18,2 milionu liber Dvakrát v řadě (2017 a 2018) získal egyptský útočník Mohamed Salah cenu pro nejlepšího afrického fotbalistu roku a možná to nebylo naposled, co tuto stále prestižnější individuální trofej získal. Žádnému hráči v historii nejvyšší anglické soutěže se nepodařilo vystřílet si titul nejlepšího kanonýra tak rychle po příchodu do ligy, jako to zvládl egyptský reprezentant v dresu Liverpoolu v sezoně 2017/18. Reds přivedl také k triumfu v Lize mistrů a po třiceti letech čekání k vítězství v Premier League. Mick Jagger, Usain Bolt a další známé tváře. Nejslavnější fanoušci každého klubu z anglické Premier League Aktuálně jednatřicetiletý útočník zaznamenal během své premiérové sezony na ostrovech 32 branek, čímž překonal rekord mezi hráči do 26 let, který do té doby drželi Alan Shearer, Cristiano Ronaldo a Luis Suárez s 31 trefami. I proto na Anfield Road neváhali a své superhvězdě už několikrát prodloužili a náležitě vylepšili kontrakt. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 16 2. Erling Haaland (Manchester City) – 19,5 milionu liber I když asi nikdo nepochyboval o tom, že Manchester City získal předloni v létě v podobě Erlinga Haalanda fenomenálního fotbalistu, přece jen mohla nejednomu fanouškovi hlodat v mozku myšlenka, zda zvládne bez problémů přechod z německé do anglické ligy. Brzy však bylo zcela jasné, že norský supertalent nepůjde ve stopách Andreje Ševčenka či Radamela Falcaa, protože jeho start v ostrovní soutěži byl doslova raketový. 7 rychlostřelců z Ligy mistrů. Komu stačilo na gól nejméně minut v historii milionářské soutěže? V 35 zápasech minulé sezony Premier League dokázal Haaland nastřílet neuvěřitelných 36 branek a zaznamenat čtyři hattricky, což byl nejlepší vstup do soutěže v její historii. V aktuálním ročníku sice malinko polevil, ale i tak se blíží k průměru jednoho vstřeleného gólu na utkání. Vypadá to, že obránce v Premier League čeká pár pořádně perných sezon. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 16 1. Kevin De Bruyne (Manchester City) – 20,8 milionu liber Belgický reprezentant Kevin De Bruyne vyrostl ve velkou fotbalovou osobnost. Dvaatřicetiletý záložník umí být smrtelně nebezpečný pro každou obranu. Dokáže poslat milimetrovou přihrávku spoluhráči, ale díky vytříbené technice se snadno a s lehkostí zvládne prosmýknout mezi beky a míří nekompromisně směrem k brance. Rychlíci, technici a dravci. 3 nejlepší ofenzivní záložníci v aktuální sezoně anglické Premier League O jeho kreativních schopnostech nejlépe vypovídá fakt, že je už několik sezon nejlepším hráčem v Premier League podle počtu vytvořených šancí na utkání. V minulém ročníku byl s 16 asistencemi (opět) suverénně nejlepším nahrávačem v lize. V aktuální sezoně však byl dlouho s vážným zraněním na marodce. Sotva se ale v lednu vrátil na hřiště, začal opět dokazovat, že je stále excelentním fotbalistou. Foto: Profimedia.cz