Pogba, Zidane, Ibrahimovič a spol. 25 hráčů, na kterých Juventus Turín nejvíc vydělal

FOTO: Kateřina Elhotová a 30 dalších nejhezčích (ex)basketbalistek na světě Allyson Felix, Leryn Franco, Stephanie Rice, Maria Šararapovová, Anna Kurnikovová, Simona Baumrtová. Co mají tyto ženy společného? Všechno to jsou (nebo byly) profesionální sportovkyně, jsou mimořádně hezké a žádná z nich není basketbalistka. Ale to neznamená, že mezi holkami pod koši nenajdete krasavice. | | 12 N/A