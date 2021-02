Pogba, Zidane, Ibrahimovič a spol. 20 hráčů, na kterých Juventus Turín nejvíc vydělal

Francouz Paul Pogba se stal v létě roku 2016 nejdražším fotbalistou všech dob. To už sice neplatí, ale zásluhou jeho tehdejšího rekordního přestupu do Manchesteru United se stal před pěti lety Juventus Turín klubem, který dokázal na jednom hráči vydělat nejvíc peněz. V případě Staré dámy to ale nebyl první (ani poslední) vydařený obchod.