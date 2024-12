Pogba, Zidane a spol. 11 fotbalistů, na kterých Juventus Turín nejvíc vydělal

Francouz Paul Pogba se stal v létě roku 2016 nejdražším fotbalistou všech dob. To už sice neplatí, ale zásluhou jeho tehdejšího rekordního přestupu do Manchesteru United se stal před osmi lety Juventus Turín klubem, který dokázal na jednom hráči vydělat nejvíc peněz. V případě Staré dámy to ale nebyl první (ani poslední) vydařený obchod.



Juventus se umí na trhu s fotbalovými celebritami pěkně ohánět. V uplynulých 25 letech se klubu podařilo prodat za velké peníze hned několik borců. V následujících kapitolách najdete jedenáct těch, kteří odcházeli k novému zaměstnavateli za 30 či více milionů eur a nejvíc naplnili oddílovou kasu.

10. – 11. Álvaro Morata ( → Real Madrid) – 30 milionů eur V létě roku 2016 se po dvou úspěšných sezonách v Juventusu Turín vrátil španělský útočník Álvaro Morata zpátky do Realu Madrid, odkud v roce 2014 odcházel do Itálie za 20 milionů eur. Bílý balet za něho zaplatil 30 milionů eur a on asi čekal, že si zahraje na San Bernabeu trochu víc. To se ale nestalo. Morata, který je mistrem Evropy do 19 let z roku 2011 a o dva roky později se podílel na španělském triumfu na šampionátu hráčů do 21 let, tehdy patřil mezi netalentovanější mladé hráče ve španělské La Lize. Uměl podržet balon a chytře rozehrát, byl silný ve vzdušných soubojích a často býval pro svůj styl hry přirovnáván ke krajanovi Fernandu Morientesovi. Byl to pracovitý a obětavý fotbalista, a toho si byli vědomi v Chelsea. Jsou na tom lépe než Baroš a Schick. 12 nejlepších střelců v historii mistrovství Evropy ve fotbalu Do Anglie nakonec zamířil v roce 2017 za hodně vysokou částku, která se blížila k 70 milionům eur. Na Stamford Bridge ale pobyl jen půldruhé sezony, podílel se na triumfu v Evropské lize a výhře v FA Cupu, a následně „zmizel" v Atlétiku Madrid. Vedl si tam tak dobře, že Juventus v roce 2020 neváhal zaplatit za jeho hostování na dvě sezony rovných 20 milionů eur. Nyní je hráčem AC Milán. Foto: Profimedia.cz

10. – 11. Dejan Kulusevski ( → Tottenham Hotspur) – 30 milionů eur V roce 2020 přišel za 39 milionů eur z Atalanty Bergamo a v dresu Staré dámy odehrál půldruhé sezony. Pak švédský útočník či ofenzivní záložník Dejan Kulusevski zamířil za deset milionů eur na hostování do Tottenhamu, načež se loni v létě zapůjčení změnilo v přestup za 30 milionů eur. Hráč s makedonskými předky si vybudoval v londýnském klubu silnou pozici a už přibližně dva roky si drží tržní cenu kolem 50 milionů eur. Pětačtyřicetinásobný reprezentant Tre Kronor má se Spurs podepsanou smlouvu do roku 2028. Foto: Profimedia.cz

9. Filippo Inzaghi ( → AC Milán) – 36,15 milionu eur Když přišel Pippo Inzaghi v roce 1997 do Juventusu, byl „jen" nadějným hráčem, v dresu Staré dámy však rozvinul svůj talent a stal se jedním z nejlepších útočníků na světě. Spolu s Alessandrem Del Pierem byli postrachem soupeřů. Po třech letech však dal Turínu sbohem a zamířil k největšímu rivalovi – do AC Milán, což mu turínští fanoušci nikdy neodpustili. Na San Siru pak „odkopal" jedenáct sezon, během nichž dvakrát vyhrál Serii A a dvakrát Ligu mistrů. Foto: Profimedia.cz

8. Mattia Caldara ( → AC Milán) – 37,74 milionu eur Tohle byl mistrovský obchodní tah manažerů Juventusu. V lednu roku 2017 koupil klub z Atalanty za 19 milionů eur čtyřiadvacetiletého italského stopera Mattia Caldaru a zároveň jej v Bergamu nechal na hostování do konce sezony. Ročník 2016/17 se mu nesmírně povedl a jeho cena výrazně vzrostla. V Turíně jako by tušili, že vyšší už nikdy nebude, a tak jej jen o pár měsíců později v letním přestupním termínu prodali do AC Milán za dvojnásobnou cenu, aniž by v dresu Staré dámy odehrál jediné utkání. Prestižní fotbalové adresy. 12 slavných velkoklubů, ve kterých v minulosti působili čeští hráči Na San Siru se ale neprosadil, trápila ho častá zranění a putoval z hostování na hostování. V dresu Rossoneri se dočkal startu v jediném ligovém utkání. Z Milána odcházel až letos v létě jako volný hráč do druholigové Modeny. Foto: Profimedia.cz

7. Arturo Vidal ( → Bayern Mnichov) – 39,25 milionu eur Chilský klenot Juventusu Turín Arturo Vidal byl v létě roku 2015 v hledáčku mnoha manažerů evropských velkoklubů. Velký zájem o něj měl kouč Realu Madrid, ale velmi vážným uchazečem o jeho služby je také Luis van Gaal z Manchesteru United. Nakonec jim vypálil rybník německý Bayern Mnichov, který za čtyřnásobného vítěze Seria A zaplatil téměř 40 milionů eur. FOTO: Od Alvese k Zlatanovi. Podívejte se na kérky známých fotbalistů V Allianz Areně pobyl Vidal tři sezony, během nichž se pokaždé radoval ze zisku mistrovského titulu. V roce 2018 pak přestoupil ani ne za poloviční částku, za kterou jej Bayern kupoval, do španělské Barcelony. Foto: Profimedia.cz

6. Leonardo Bonucci ( → AC Milán) – 42 milionů eur Leonardo Bonucci pomohl Staré dámě k šesti mistrovským titulům v šesti sezonách mezi lety 2012 až 2017, ke třem trofejím z poháru Copa Italia a dvakrát i do finále Ligy mistrů. Po trávnících v Serii A neběhal v tomto období patrně lepší stoper než on. FOTO: Nahoře bez. Podívejte se na vypracované postavy profesionálních (ex)fotbalistů Nebylo divu, že Real Madrid údajně nabídl za přestup tohoto zadáka 59 milionů eur. Hodně se také psalo o zájmu tehdejšího kouče Chelsea Antonia Conteho, ale třicetiletý zadák nakonec zamířil za 42 milionů eur do konkurenčního AC Milán. Na San Siru však pobyl jedinou sezonu a za rok se vrátil za 35 milionů eur zpátky do Turína. Než pak z klubu podruhé v roce 2023 na sklonku kariéry odcházel jako volný hráč do Unionu Berlín, pomohl Staré dámě k dalším dvěma ligovým titulům a jednomu triumfu v Copa Italia. Foto: Profimedia.cz

5. Miralem Pjanič ( → Barcelona) – 60 milionů eur Reprezentant Bosny a Hercegoviny Miralem Pjanič, který se ukázal ve výborném světle na mistrovství světa v Brazílii, podepsal v roce 2011 čtyřletý kontrakt v AS Řím, kde patřil k nepostradatelným oporám. Talentovaný záložník se v roce 2016 přestěhoval za 32 milionů eur do Juventusu, s nímž vybojoval čtyři italské tituly a jednou si zahrál ve finále Ligy mistrů. Fatální přehmaty. Toto je 20 nejhorších nákupů v historii fotbalové Barcelony Bylo překvapující, když v roce 2020 za tehdy třicetiletého borce zaplatila Barcelona Staré dámě 60 milionů eur plus pět milionů v dalších bonusech, protože jeho výkonnost v posledních dvou sezonách v Juventusu měla klesající úroveň. Ve skutečnosti bylo rozhodnutí Barcy podepsat Pjaniče a prodat Juventusu Artura Mela za stejně přemrštěnou cenu 72 milionů eur (plus deset milionů v bonusech), pouze trikem, který měl oběma zadluženým klubům pomoci vyrovnat hospodaření v účetních knihách. Pjanič v Barceloně sehrál jen 30 utkání, aniž by vstřelil branku. Krátce hostoval v tureckém Besiktasi a v roce 2022 zamířil do Spojených arabských emirátů. Foto: Profimedia.cz

4. Joao Cancelo ( → Manchester City) – 65 milionů eur Joao Cancelo je odchovancem Benfiky Lisabon, za kterou však odehrál v prvním týmu jen jediný ligový zápas. Výrazněji na sebe upozornil až poté, co zamířil (nejdříve na hostování a posléze na přestup za 15 milionů eur) do španělské Valencie. V sezoně 2017/18 hostoval v Interu Milán a následně se stěhoval za více než 40 milionů eur do Juventusu. Jeho výkony v dresu Staré dámy natolik zaujaly skauty Manchesteru City, že za něho zaplatil 65 milionů eur. Část této ceny však tvořila hráčská výměna, protože opačným směrem putoval brazilský zadák Danilo. Jedou z kopce. Jedenáctka z fotbalistů, jejichž tržní hodnota od začátku roku nejvíc klesla Trenér Pep Guardiola maximálně využíval jeho univerzálnosti a nechával ho hrát na levé i na pravé straně obrany. A on vynikal na obou postech. Portugalský zadák však prý neměl se španělským koučem ideální vztahy, a protože jeho herní čas na hřišti se scvrkával, vyrazil v lednu 2023 na hostování do Bayernu Mnichov a potom do Barcelony. Smlouvu na Etihad Stadium měl podepsanou do konce sezony 2026/27, ale letos v srpnu odešel za 25 milionů eur do Saúdské Arábie. Foto: Profimedia.cz

3. Matthijs de Ligt ( → Bayern Mnichov) – 67 milionů eur Ajax Amsterdam je vyhlášený svou akademií a prací s mládeží, takže nikoho asi moc neudiví, že druhým nejdražším stoperem ve fotbalových dějinách je právě produkt tohoto holandského klubu. Aktuálně pětadvacetiletý supertalent Matthijs de Ligt byl už coby teenager obletován skauty bohatých velkoklubů, nakonec ho v létě roku 2019 ulovil Juventus, který za jeho podpis poslal do Amsterdamu přes 85 milionů eur. Růžová jim lezla krkem, tak dostali, co nechtěli. Jak přišel Juventus k černobílým dresům? Omylem! Vytouženou posilou však byl nizozemský reprezentant také pro německý Bayern. Velké úsilí o jeho získání bylo korunováno úspěchem předloni v létě, kdy se za 67 milionů eur přesunul do Allianz Areny. V Bundeslize však působil pouze dva roky a letos v létě zamířil za 45 milionů eur do Manchesteru United. Foto: Profimedia.cz

2. Zinédine Zidane ( → Real Madrid) – 77,5 milionu eur Mistr světa i Evropy, vítěz Ligy mistrů a trojnásobný držitel ocenění Nejlepší světový hráč roku zakončil profesionální kariéru po finále mistrovství světa v roce 2006, které vstoupilo do historie fotbalu. Zizu v něm v nastaveném čase udeřil hlavou do hrudi Itala Materazziho, uviděl červenou kartu a musel předčasně pod sprchy. Francie boj o titul prohrála, Zinédine Zidane byl ale přesto vyhlášen nejlepším hráčem šampionátu. 14 ikonických fotbalových událostí v tomto tisíciletí. Vede famózní obrat Barcelony v Lize mistrů V jeho hře nikdy nechyběla vášeň, obrovské nasazení, kreativní myšlení, dokonalá technika a vůle po vítězství. Kombinace těchto prvků z něho dělá jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Na Zlatý míč byl nominován osmkrát, získal ho jednou – po fantastické sezoně v Juventusu i národním týmu v roce 1998. O tři roky opustil Itálii a zamířil do Realu Madrid. Stará dáma na něm tehdy rekordně vydělala – když jej v roce 1996 kupoval klub z Bordeaux, zaplatil 3,5 milionu eur, o pět let později za ně

Pokračování 12 / 12 1. Paul Pogba ( → Manchester United) – 105 milionů eur V pouhých čtrnácti letech vyměnil záložník Paul Pogba francouzský klub Le Havre za Manchester United, kde měl vyrůst ve velkou hvězdu. V prvním týmu však odehrál jen tři ligové zápasy a větší šance se nedočkal. V létě roku 2012 zamířil úplně zadarmo do Juventusu Turín, kde se záhy jeho talent rozzářil naplno. Pogba se Starou dámou vyhrál čtyřikrát italský titul a dvakrát domácí pohárovou soutěž, mužstvo též přivedl do finále Ligy mistrů, kde podlehlo Barceloně. Ve fantastické formě se představil na mistrovství Evropy ve Francii, kde byl oporou domácí reprezentace, která došla až do finále. Po šampionátu přestoupil za tehdy rekordní částku 105 milionů eur do Manchesteru United, odkud pár let předtím odcházel jako nechtěný hráč. To se vyplatilo. 12 nejlepších fotbalistů v historii, kteří přešli do nového klubu úplně zadarmo Na Old Trafford se však neprosadil tak, jak se očekávalo a stále častěji se stával terčem kritiky. Když mu v létě roku 2022 vypršela smlouva, zamířil jako volný hráč zpět do Juventusu, byl však většinou na marodce a navíc si zpackal kariéru dopingovým skandálem, kvůli kterému má zakázanou činnost do března příštího roku. Foto: Profimedia.cz