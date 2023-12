Podzim slávistických útočníků: Jurečka se zase rozjel, Tijani musí přidat. Co Tecl?

Loňskou sezonu končil s dvaceti góly a stal se nejlepším střelcem ligy. V úvodu letošního ročníku se ale rozjížděl pomaleji, spoustu šancí spaloval a nemohl se dostat do tempa. Devětadvacetiletý Václav Jurečka se však nakonec rozjel, trefil se ve čtyřech zápasech v řadě a s osmi trefami je opět nejlepším kanonýrem sešívané party.

Čtyřiadvacetiletý reprezentační útočník dorazil do Slavie v létě z Olomouce, za kterou dal loni v lize dvanáct branek. V Edenu začal skvěle, v prvních dvou zápasech dal dva góly a postupně se dostal i do základní sestavy. Měl sice i střelecky slabší období, ligový podzim ale nakonec končil s pěti brankami. Ve Slavii jsou s ním spokojeni.

Muhamed Tijani – 16 zápasů / 2 góly

Stejně jako Chytil dorazil do Slavie v létě. Muhamed Tijani nasázel v loňském ročníku 11 branek a sešívaní za něj poslali do Baníku třicet milionů korun. Byla to vysoká investice, v Edenu však věřili, že ji třiadvacetiletý nigerijský snajpr splatí. Jenže Tijani se na podzim v lize trefil jen dvakrát, přidat musí i v dalších činnostech.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia