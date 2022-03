Podpisy, výměna i zklamání. 7 Čechů v NHL, okolo kterých bylo v posledních dnech pořádně rušno

Vrátí se David Krejčí do NHL, nebo zůstane v České republice? Tuto otázku dlouho řešili i v zámoří, nicméně zkušený český útočník už se letos do nejlepší hokejové ligy světa nepodívá. Hodně rušno bylo ale okolo jiných českých hráčů. Jména sedmi z nich najdete v následujících kapitolách.

Zamíří do New Yorku Rangers? Nebo snad půjde místo Davida Krejčího do Bostonu? Okolo Tomáše Hertla bylo hodně rušno, druhý nejproduktivnější český hokejista v aktuální sezoně NHL ale zůstal v San Jose, kde působí od začátku své zámořské kariéry. S vedením Sharks osmadvacetiletý útočník, jenž letos dal už 25 branek, podepsal nový osmiletý kontrakt na 65,1 milionů dolarů.

Petr Mrázek

V uplynulých sezonách podával dobré výkony v Carolině, odkud v létě zamířil do Toronta. Petr Mrázek si věřil a chtěl tým dovést co nejdál, ideálně až k vytouženému Stanley Cupu. Jenže v úvodu ročníku se zranil a poté už se do očekávané pohody nedostal. Toronto jej dokonce zařadilo na listinu volných hráčů, odkud si ho v následujících 24 hodinách mohla vzít konkurence. To se ale nestalo a třicetiletý gólman tak zůstává u Maple Leafs.

Foto: Profimedia.cz