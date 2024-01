Podívejte se, kterými kluby prošel Ondřej Kolář. Další štaci už (zřejmě) nepřidá

Devětadvacetiletý Kolář byl každopádně v jednu dobu považován za jednu z největších hvězd celé Fortuna ligy. Francouzské Nice za něj nabízelo 400 milionů korun. To už je ale minulost, Kolář ustoupil ze slávy a smířil se s tím, že to nejlepší má ve fotbale za sebou.

Kdo ví, jaká by byla kariéra Ondřeje Koláře, kdyby jej v roce 2021 děsivě nesestřelil Kemar Roofe z Rangers. Jenže na kdyby se nehraje.

Kolář se narodil v Liberci, ve kterém taky nakoukl do světa velkého fotbalu. Do prvního týmu Slovanu se dostal v roce 2012 a v ročníku 2013/14 si odbyl ligovou premiéru. Tehdy zasáhl do duelu s Olomoucí, který skončil 1:1.

Slavia

V polovině sezony 2017/18 Kolář přestoupil do Slavie. Tehdy třiadvacetiletý gólman přišel do Edenu za 25 milionů korun a stal se náhradou za Jana Laštůvku, jemuž angažmá v sešívaných barvách nevyšlo, a tak zamířil do Baníku.

Kolář se stal ihned slávistickou jedničkou. Byl jí dlouho, měl nakročeno k velkému přestupu do zahraničí a patřil k největším hvězdám ligy. Vše se ale změnilo v březnu roku 2021, kdy utrpěl děsivé zranění v utkání proti Rangers. Do brány se sice vrátil, loni byl opět slávistickou jedničkou a mezi třemi tyčemi dostal prostor i v tomto ročníku, na předešlou úroveň už se ale nedostal. Více prostoru dostával Aleš Mandous, v zimě navíc do Slavie přišel Jindřich Staněk.

