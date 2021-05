Podívejte se, jak by vypadal TOP tým Slavie složený z hráčů, kteří hostují v jiných klubech

Slavia má neskutečně silný kádr, ve kterém není místo pro každého. To poznali i hráči, kteří z Edenu museli odejít na hostování jinam. Kdyby se ale všichni sešli pohromadě v jednom klubu, tak by společně vytvořili hodně silný tým. Jak by vypadal? Podívejte se. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Brankář: Jakub Markovič (Vlašim) Je možné, že Slavia bude už brzy řešit brankářskou otázku. Ondřej Kolář by totiž mohl zamířit do zahraničí, a tak jej v Edenu bude muset někdo nahradit. Jedním z gólmanů, který patří Slavii, je Jakub Markovič, jenž v průběhu minulé sezony odchytal dva ligové zápasy. Na podzim hostoval v Mladé Boleslavi a nyní je v druholigové Vlašimi. Vrátí se pak do Edenu, nebo zamíří na další hostování? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Obránce: Lukáš Pokorný (Bohemians 1905) Lukáš Pokorný se z Liberce vyšvihl až do francouzského Montpellier. Tam ale dlouho nevydržel a zamířil do Edenu. Sedmadvacetiletý bek nicméně odehrál v sešívaném dresu jen pět ligových zápasů a v průběhu sezony 2018/19 zamířil hostovat do Bohemians 1905. Letos byl však na hřišti jen jednou. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Obránce: Jakub Jugas (Liberec) Devětadvacetiletý stoper odehrál za Slavii jedinou sezonu. V ročníku 2017/18 zasáhl do 28 zápasů a patřil k pilířům základní sestavy, od té doby už ale sešívaný dres v lize neoblékl. Nejprve hostoval v Mladé Boleslavi, loni byl v Jablonci a letos se řadí mezi opory Liberce. S jeho návratem do Edenu už se ale nepočítá. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Obránce: Mohamed Tijani (Liberec) Obránce z Pobřeží slonoviny přišel do Slavie před rokem z Jihlavy. V Edenu věděli o jeho zdravotních problémech, kvůli nimž padl jeho přestup do Sparty, přesto se rozhodli, že mu dají šanci. Mohamed Tijani loni na jaře odehrál za Slavii dva zápasy, od nové sezony ale hostuje v Liberci. Za ten letos třiadvacetiletý stoper odehrál osm duelů, aktuálně je ale kvůli zranění mimo hru. Foto: Profimedia.cz

Obránce: Jaroslav Zelený (Jablonec) Loni se blýskl v utkání Ligy mistrů proti Interu Milán, odehrál i další povedené zápasy, v základní sestavě Slavie se ale nezabydlel. Druhou polovinu loňské sezony proto hostoval v Mladé Boleslavi a letos působí v Jablonci. Na severu Čech opět dostává hodně prostoru, v tomto ročníku dal už tři góly a patří ke klíčovým postavám aktuálně druhého týmu ligové tabulky. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia

Záložník: Tomáš Malínský (Mladá Boleslav) Devětadvacetiletý křídelník loni zářil v dresu Liberce. Nastřílel sedm branek, přidal osm asistencí a řekl si o přestup do Slavie. V Edenu se ale příliš neprosadil, na podzim si připsal jen čtyři ligové starty a v zimě odešel hostovat do Mladé Boleslavi. Ve středočeském klubu si sice připsal čtyři asistence, v posledních zápasech ale nehraje v nejlepší formě. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Ladislav Takács (Mladá Boleslav) Čtyřiadvacetiletý Ladislav Takács, jenž do Edenu přišel v průběhu minulé sezony, své slávistické angažmá nastartoval dobře. Nastupoval v základní sestavě, podával dobré výkony, jenže postupně o své místo přicházel, na podzim v lize přidal jen šest startů a od jara je zpátky na hostování v Mladé Boleslavi, odkud do Slavie zamířil. V týmu z města Škodovky nastupuje pravidelně. Foto: Profimedia.cz

Záložník: Ondřej Karafiát (Liberec) Po loňské sezoně mu v Liberci skončila smlouva, a tak Ondřej Karafiát vyrazil bojovat o místo do Slavie. Šestadvacetiletý univerzál, jenž může nastoupit na postu stopera i uprostřed zálohy, se ale v Edenu moc neprosadil a v lize v sešívaném dresu odehrál jen pět zápasů. V zimě se proto vrátil do Liberce, kde je nyní na hostování a opět nastupuje pravidelně. Dostane pak ještě šanci ve Slavii? Foto: Profimedia.cz

Záložník: Patrik Hellebrand (Opava) Slavia o něj loni svedla zákulisní boj se Spartou, jednadvacetiletý záložník však nakonec zamířil do Edenu, kde v průběhu jara odehrál deset zápasů. Na podzim už byl ale zpátky v Uherském Hradišti a nyní působí v Opavě. Jaká bude jeho další budoucnost? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Útočník: Jan Matoušek (Liberec) Slavia jej přivedla už v průběhu sezony 2018/19 z Příbrami a v Edenu si od mladého útočníka hodně slibovali. Jenže Jan Matoušek moc prostoru nedostal a sešívaní jej posílají po hostováních. Byl zpátky v Příbrami, loni dal šest gólů za Jablonec a letos působí v Liberci. Dvaadvacetiletý ofenzivní talent v Edenu šanci ještě nejspíš dostane. Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia