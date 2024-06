Podívali se mezi absolutní elitu. 3 čeští trenéři, kteří se dostali až do NHL

Pokud byste měli vybrat jednoho českého trenéra, kterého byste „vyslali“ do NHL, kdo by to byl? Václav Varaďa? Nejspíš ano. Aby taky ne, když byl s odchodem do zámoří před časem spojován. Aktuálně se ale nic takového nerýsuje.

Do nejlepší ligy světa však míří jiný český kouč. Který? A kteří další trenéři - krajané to dotáhli do NHL předtím? Podívejte se.