Pocta legendě. 4 kluby z NHL, které zařadily Jaromíra Jágra mezi své největší ikony

Lidé z magazínu The Hockey News sestavili žebříčky nejlepších hráčů z každého klubu v NHL. V Buffalu zvítězil Dominik Hašek, v Columbusu se dostal na třetí místo David Výborný, stejně jako Patrik Eliáš v New Jersey. Českým králem se ale stal Jaromír Jágr, který se dostal mezi vyvolené hned ve čtyřech klubech. Ve kterých? A jak vysoko byl zařazen? To se dozvíte v následujících kapitolách a ve fotogalerii.

Pittsburgh Penguins – 3. místo Penguins Jágra draftovali v roce 1990 a mladý český útočník zvedl hned v prvním ročníku nad hlavu Stanley Cup, což se mu o rok později povedlo znovu. V dresu Pittsburghu pětkrát vyhrál kanadské bodování celé NHL, získal Hart Memorial Trophy pro nejužitečnějšího hráče soutěže a nesmazatelně se zapsal do srdcí místních fanoušků. V hodnocení The Hockey News dopadli lépe jen první Mario Lemieux a druhý Sidney Crosby. Foto: Profimedia.cz

Florida Panthers – 23. místo Kdekdo si klepal na čelo, když Jágr v průběhu sezony 2014/15 opustil New Jersey Devils a zamířil na Floridu. Z českého veterána se však rázem stal hit Panthers, který výrazně zvýšil zájem o klub. V sezoně 2015/16 dokonce posbíral 66 kanadských bodů a dovedl tým do play-off. V dalším ročníku se mu sice tolik nedařilo, čekalo se ale, že v klubu bude pokračovat. Jenže to se nestalo. Přesto se v seznamu The Hockey News dostal vysoko, konkrétně na 23. místo. Z Čechů se dostali výše devátý Tomáš Vokoun a třináctý Radek Dvořák. Foto: Profimedia.cz

Washington Capitals – 30. místo Dalším klubem, který Jágra zařadil mezi své legendy, je Washington. Do hlavního města USA přišel v červenci roku 2011, velká očekávání, která do něj klub vkládal, ale nenaplnil. V první sezoně posbíral 79 kanadských bodů, v dalším ročníku ještě o dva méně a v průběhu sezony 2003/04 byl vyměněn do New Yorku Rangers. DRAFT NHL 1990: Připomeňte si 4 hráče, kteří šli na řadu dříve než Jaromír Jágr V Capitals na něj ale nezapomněli a důkazem je 30. místo na seznamu. Z českých hokejistů uspěl také 15. Michal Pivoňka, na třetí místo se dostal Slovák Petr Bondra a první skončil podle očekávání Alexandr Ovečkin. Foto: Profimedia.cz