Početná slovenská kolonie v Brně. 5 Slováků, kteří hrají za Kometu

Zkušený útočník působil několik posledních let v Třinci, se kterým získal čtyři extraligové tituly. K tomu poslednímu pomohl celkem 44 body. V létě však účastník dvou olympijských turnajů změnil dres a zamířil do Komety. Na první bod v brněnském dresu pětatřicetiletý Tomáš Marcinko zatím čeká.

Kristián Pospíšil

Bronzový medailista z posledních olympijských her se snažil několik let prosadit v zámoří. Po návratu do Evropy hrál sedmadvacetiletý útočník ve Finsku, krátce byl ve Švýcarsku a v průběhu minulého ročníku přišel do Komety. V základní části posbíral v 19 zápasech stejný počet bodů, další čtyři pak přidal v play-off.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia