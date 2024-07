Plzni se rozpadá ofenziva. Podívejte se, které útočníky má Viktorka nyní k dispozici

Když k tomu připočteme, že Jan Kliment v létě odešel do Olomouce a Tomáš Chorý do Slavie, tak už trenéru Miroslavu Koubkovi tolik možností nezbývá.

Šestadvacetiletý Daniel Vašulín přišel z Hradce Králové, za který dal v uplynulých dvou sezonách celkem 14 branek. V úvodní přípravě za Viktorku proti Petřínu se blýskl hattrickem, v lize byl v obou duelech v základní sestavě, střelecky se ale ještě neprosadil. Vzhledem k marodce by měl být nyní plzeňskou útočnou jedničkou.

Idjessi Metsoko

Idjessi Metsoko z Toga dorazil do Plzně v zimě z druholigového Vyškova. Během jara zasáhl do sedmi zápasů a dal dva góly, v létě jej však Viktorka plánovala poslat na hostování. Jenže plány se změnily, trenéru Koubkovi chybí útočníci a dvaadvacetiletý Metsoko by měl zůstat na západě Čech.

Foto: Michal Beránek / CNC / Profimedia