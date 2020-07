Plzeňští navrátilci z hostování. Tři mladíci, kteří se mohou zabydlet v sestavě Viktorky

Michal Hlavatý

Do ligy míří Pardubice, kterým k postupu mezi elitu výraznou měrou pomohl Michal Hlavatý. Dvaadvacetiletý záložník byl klíčovým hráčem východočeského týmu, za který během své premiérové sezony nasázel 14 branek. V Pardubicích by jej rádi udrželi, jenže Hlavatý patří Plzni. Prosadit se přes Pavla Buchu nebo Aleše Čermáka, to ale nebude vůbec snadný úkol, a tak se klidně může stát, že zase odejde na hostování.

Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia