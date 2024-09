Plzeňské trable s brankáři. Kdo už letos chyboval a kdo čeká na šanci?

Martin Jedlička

Poté, co v zimě odešel Staněk do Slavie, se mezi tři tyče postavil Martin Jedlička, jenž do té doby hostoval v Bohemians. Na jaře podával velmi dobré výkony a zářil i na půdě Konferenční ligy, kde s týmem postoupil do čtvrtfinále. Jenže na startu letošního ročníku se zranil a do akce se vrátil až na druhý poločas v duelu na Slavii, která po první půli vedla 3:0. Šestadvacetiletý Jedlička dostal šanci i na půdě Frankfurtu, zápas mu ale příliš nesedl. Dostane příležitost i v dalším utkání?