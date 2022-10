Plzeňské legendy. Tahle sestava vybojovala první postup Viktorky do Ligy mistrů

Od té doby uběhlo už 11 let, vzpomínky na památné zápasy s Kodaní jsou ale stále živé. Viktorka vyhrála v Dánsku 3:1 a senzační triumf potvrdila i v pražském Edenu, kde zvítězila 2:1. Víte, kteří hráči byli u toho? Dozvíte se to v následujících kapitolách.

Brankář – Marek Čech

Zkušený gólman Marek Čech přišel do Plzně v polovině srpna roku 2011 a krátce nato pomohl Viktorce k postupu do Ligy mistrů. Na západě Čech ale dlouho nezůstal a po roce odešel do Sparty.

