Plzeňské klenoty. 4 hráči, které Viktorka prodala do zahraničí za více než sto milionů korun

Plzeň na svých oporách umí pořádně vydělat. Čtyři hráči Viktorky dokonce odešli do zahraničních klubů za více než sto milionů korun. Jejich jména najdete v následujících kapitolách.

Vladimír Darida (Freiburg) – 103 milionů korun

V Plzni převzal štafetu po Pavlu Horváthovi, na začátku sezony 2013/14 pak pomohl Viktorce k postupu do Ligy mistrů a následně odešel do Freiburgu. O dva roky později reprezentační záložník a Fotbalista roku 2017 zamířil do berlínské Herthy. V jednu dobu se dokonce spekulovalo o zájmu Realu Madrid.

Foto: Profimedia.cz